Moto2, Q2: Remy Gardner auf Pole, Schrötter Dritter

Remy Gardner sicherte sich in Spielberg die Pole-Position

Remy Gardner erreichte beim Moto2-Qualifying in Spielberg seine erste Pole-Position in dieser Saison. Marcel Schrötter kämpfte sich durch Q1 und holte sich für das Rennen am Sonntag den dritten Startplatz.

Nach dem Moto2-FP3 lagen in der mittleren GP-Klasse die ersten 23 Piloten innerhalb einer Sekunde. Marcel Schrötter verpasste mit einem Rückstand von 0,420 Sekunden auf Spitzenreiter Sam Lowes den direkten Einzug in Q2. Neben Schrötter sahen wir auch Joe Roberts und Lorenzo Baldassarri im ersten Qualifying auf dem Red Bull Ring am Samstagnachmittag.

Der IntactGP-Fahrer setzte in Q1 bei guten Wetterbedingungen mit einer Zeit von 1:28,499 Minuten die Bestzeit und buchte einen der vier letzten Plätze für Q2. Ebenfalls schafften Roberts, Nicolo Bulega und Baldassarri den Sprung in das folgende Q2. NTS-Pilot Dominique Aegerter wird das Rennen am Sonntag in Spielberg von Startplatz 24 aufnehmen.

Auf Grund von technischen Problemen an der Zeitnahme der Dorna, konnte das Q2 nicht pünktlich beginnen. Die Piloten, die schon an der Boxenampel standen, mussten ihre Bike zurück in die Box schieben und zunächst abwarten. 10 Minuten später konnten die 18 Fahrer ihre Zeitenjagd beginnen.

Somkiat Chantra und Tetsuta Nagashima machten zu Beginn der Session mit Stürzen auf sich aufmerksam. Für den WM-Dritten Nagashima vom Red Bull KTM Ajo-Team war es der zweite Sturz an diesem Tag. Zur Halbzeit übernahm Teamkollege Jorge Martin die Führung mit einer Zeit von 1:28,717 Minuten. Schrötter und Teamkollege Tom Lüthi lagen auf Rang 6 und 8.

5 Minuten vor dem Ende des Qualifyings setzte Schrötter seine Kalex auf den zweiten Platz. Remy Gardner übernahm kurz darauf die Spitzenposition, während Xavi Vierge seine Petronas-Kalex kurz vor dem Ende ins Kiesbett von Spielberg schmiss.

Letzendlich blieb es bei der Pole-Position für Remy Gardner, seine Zweite in der Moto2-Weltmeisterschaft. Jorge Martin holte Rang 2, knapp vor dem Deutschen Marcel Schrötter, der erstmals seit dem Sachsenring-GP im letzten Jahr in die erste Startreihe fuhr. WM-Leader Enea Bastianini startet am Sonntag von Platz 4, Aron Canet (Speed-Up) und Sam Lowes komplettieren die zweite Reihe. Tom Lüthi sicherte sich Startplatz 9.

Moto2, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Gardner, Kalex, 1:28,681min

2. Martin, Kalex, + 0,036 sec

3. Schrötter, Kalex, + 0,064

4. Bastianini, Kalex, + 0,099

5. Canet, Speed-Up, + 0,133

6. Lowes, Kalex, + 0,213

7. Navarro, Speed-Up, + 0,224

8. Marini, Kalex, + 0,232

9. Lüthi, Kalex, + 0,238

10. Bezzecchi, Kalex, + 0,250

11. Roberts, Kalex, + 0,302

12. Fernandez, Kalex, + 0,426

13. Baldassarri, Kalex, + 0,596

14. Dixon, Kalex, + 0,613

15. Bulega, Kalex, + 0,627

16. Vierge, Kalex, + 0,707

17. Chantra, Kalex

18. Nagashima, Kalex

Ferner:

24. Aegerter, NTS