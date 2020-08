Spielberg, Moto2: Rote Flagge nach schlimmem Sturz

Nach vier Runden musste das Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg unterbrochen werden, nachdem Hafizh Syahrin dem Bike von Enea Bastianini nicht ausweichen konnte.

In der vierten Runde kam WM-Leader Enea Bastianini an fünfter Stelle liegend in Turn 1 zu Sturz, seine Kalex blieb auf der Strecke liegen. Hafizh Syahrin konnte in der Folge nicht ausweichen, erwischte das am Boden liegende Bike voll und stürzte schwer. Auch Edgar Pons und Andi Farid Izdihar wurden verwickelt.

Das Rennen wurde umgehend abgebrochen, Syahrin wurde auf der Strecke medizinisch versorgt. Nach bangen Minuten kam eine erste Information vom Medical Director: Alle Fahrer sind bei Bewusstsein.

Das Moto2-Rennen wird neu gestartet und geht nur noch über 13 Runden (ursprünglich waren 25 geplant). Die Startpositionen werden dem Stand der dritten Runde entsprechen: In Führung lag zu diesem Zeitpunkt Jorge Martin gefolgt von Marcel Schrötter und Luca Marini.



Aktuell wird die Strecke aufwendig gereinigt, die Pit-Lane wird um 12.55 Uhr für 60 Sekunden geöffnet.