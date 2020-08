Spielberg: Martin siegt nach Neustart, Schrötter P3

Das Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring musste wegen eines schweren Sturzes zweimal gestartet werden. Jorge Martin (Kalex) behielt die Nerven und siegte souverän vor Luca Marini und Marcel Schrötter.

Das Moto2-Rennen in Spielberg wurde in der vierten Runde mit roter Flagge abgebrochen, nachdem WM-Leader Enea Bastianini in Kurve 1 gestürzt war und Hafizh Syahrin das auf der Strecke liegende Bike voll erwischte und fürchterlich abflog. Vom Aspar Team des Malaysiers war später glücklicherweise zu hören: Syahrin sei mit schweren Prellungen davongekommen, vor allem an der Hüfte.

Nach der aufwendigen Reinigung der Strecke erfolgte der Neustart kurz vor 13 Uhr, die Startaufstellung entsprach dem Stand der dritten Runde: Jorge Martin vor Marcel Schrötter und Luca Marini bildeten die erste Reihe. Die Renndistanz wurde auf 13 Runden verkürzt.

So lief das Rennen nach dem Neustart:

Start: Martin kommt als Erster aus der ersten Kurve, gefolgt von Marini, Schrötter, Bezzecchi und Gardner. Lüthi liegt auf Platz 6, Aegerter auf 14.



1. Runde: Jorge Navarro stürzt in Kurve 10.



2. Runde: Bezzecchi geht an Schrötter vorbei, wenig später geht der Italiener aber weit und fällt bis auf Platz 7 zurück. Gardner übernimmt dann Platz 3 von Schrötter. Lüthi rutscht nach einem Fehler auf Platz 9 zurück.



3. Runde: Bezzecchi kann seine Kalex in Kurve 3 wieder nicht richtig stoppen und fällt auf Platz 12 zurück. Joe Roberts unterläuft derselbe Fehler.



4. Runde: Hinter Martin und Marini klaffte schon eine Lücke von einer Sekunde, dahinter folgen Gardner und Schrötter. Lowes liegt als Fünfter weitere 1,6 Sekunden zurück. Katar-Sieger Tetsusta Nagashima stürzt in Kurve 1.



5. Runde: Remy Gardner stürzt in Kurve 1!

6. Runde: Martin führt 0,3 sec vor Marini. Schrötter liegt als Dritter zwar 2,8 sec hinter dem Führenden, gleichzeitig hat er aber auch schon ein Polster von 1,4 sec auf den Vierten, Sam Lowes. Lüthi verliert Platz 8 an Bezzecchi. Aegerter ist Zwölfter.





7. Runde: Martin kann Marini abhängen, sein Vorsprung beträgt nun schon 0,8 sec. Vierge schnappt sich Platz 4 von Lowes. Dicht dahinter lauern Canet und Bezzecchi.





9. Runde: Schrötter liegt 1,5 sec vor Vierge. Lowes, Canet und Bezzecchi kämpfen dahinter um Platz 5.

10. Runde: Martin baut seinen Vorsprung auf Marini auf 1,6 sec aus. Schrötter folgt weitere drei Sekunden dahinter, der Intact-GP-Fahrer hält Vierge aber konstant auf Abstand.





11. Runde: Lüthi (9.) hat Fernandez und Canet im Visier.





12. Runde: Lowes übernimmt Platz 4 von Vierge – aber der Spanier schlägt zurück. Schrötter profitiert vom Zweikampf hinter ihm, die Lücke wird größer.

Letzte Runde: Martin fährt mit einem Vorsprung von mehr als zwei Sekunden souverän dem Sieg entgegen. Auch Marini und Schrötter müssen um ihre Podestplätze nicht mehr zittern.



Dahinter kommt es im Kampf um Platz 5 zu einer Berührung zwischen Bezzecchi und Lowes – mit dem besseren Ende für den Briten, der in der letzte Kurve auch noch Vierge abfangen kann.



Tom Lüthi kreuzt die Ziellinie als Sieber, Domi Aegerter punktet als Zwölfter.



Weil Bastianini beim Neustart nur noch zuschauen konnte, übernahm Marini mit dem zweiten Platz die WM-Führung.

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55.