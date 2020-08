Steiermark-GP: Strafe für Martin, Bezzecchi erbt Sieg

Das zweite Spielberg-Rennen der Moto2-Saison 2020 kontrollierte erneut Kalex-Pilot Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo), aber am Ende jubelt Marco Bezzecchi (Sky VR46) über seinen ersten Sieg in der Klasse. Lüthi auf Platz 5.

Beim «BMW M Grand Prix of Styria» fuhr Speed-up-Pilot Aron Canet (Aspar Team) erstmals in seiner noch jungen Moto2-Karriere von der Pole-Position los. Neben ihm stand das Red Bull-KTM-Ajo-Duo Jorge Martin und Tetsuta Nagashima auf ihren Kalex-Maschinen.



Übrigens: Zuletzt schaffte Alex Rins 2015 in Australien in seinem Rookie-Jahr einen Sieg in der mittleren Klasse der Motorrad-WM.

Der erfahrene Schweizer Tom Lüthi kam von Startplatz 7, WM-Leader Luca Marini nur von 12. Schwieriger gestaltete sich die Ausgangslage für den zweiten Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter und NTS-Pilot Dominique Aegerter, sie fuhren von den Startplätzen 21 und 28 los.

Martin, der Sieger der Vorwoche, übernahm gleich vom Start weg das Kommando. Bezzecchi musste dagegen erst einen Fehler aus der ersten Runde wieder ausbügeln, am Ende machten sich aber die beiden den ersten Platz aus – inklusive dramatischem Finale.

So lief das Moto2-Rennen im Detail

Start: Jorge Martin kommt als Erster aus der ersten Kurve – gefolgt von Canet, Nagashima, Bezzecchi, Fernandez und Gardner.



1. Runde: In Kurve 3 macht Bezzecchi einen Fehler, er fällt bis auf Platz 8 zurück. Tom Lüthi reiht sich auf Platz 6 ein. Fernandez stürzt in der letzten Kurve!



2. Runde: Pole-Setter Canet landet in Kurve 4 im Kiesbett! Der Spanier ist angeschlagen. Lüthi ist hinter Gardner, Nagashima und dem führenden Martin auf Platz 4 angekommen. Schrötter ist unterdessen schon in den Punkterängen.



3. Runde: Lowes räumt Chantra und Navarro in Kurve 3 ab, der Brite kann anschließend aber weiterfahren. Chantra wird zur Kontrolle ins Medical Center gebracht, wo sich bereits Canet befindet.



4. Runde: Schrötter schnappt sich Bastianini und ist damit neuer Zehnter.



5. Runde: Bezzecchi, der aktuell Schnellste auf der Strecke, schnappt sich nach Start-Ziel Lüthi. WM-Leader Marini folgt auf Platz 6. An der Spitze kann Martin Nagashima (+ 0,2 sec) nicht weiter abhängen.



6. Runde: Lowes stürzt in Kurve 4 erneut, damit ist sein Rennen endgültig vorbei, auch weil er die schwarze Flagge bekommt.

7. Runde: Martin und Nagashima liegen 0,4 sec vor Gardner, weitere 0,5 sec dahinter kämpft Bezzecchi um den Anschluss an die Podestplätze. Vor Lüthi (5.) klafft dann aber schon eine Lücke von 1,2 sec.



8. Runde: Aegerter liegt unterdessen auf Platz 19.



9. Runde: Gardner schließt auf Nagashima auf, Bezzecchi folgt im Schlepptau.



10. Runde: Martin hat einen kleinen Vorsprung von 0,5 sec.



11. Runde: Gardner schnappt sich Platz 2 von Nagashima, der sich nun auch gegen Bezzecchi verteidigen muss. Martin baut seinen Vorsprung auf eine Sekunde aus.



12. Runde: Bezzecchi geht schließlich an Nagashima vorbei. Lüthi liegt 0,9 sec hinter dem Japaner auf Platz 5.

13. Runde: Martin dreht auf, der Vorsprung wächst zur Halbzeit auf 1,5 sec an.



14. Runde: Bezzecchi hängt am Hinterrad von Gardner. Lüthi holt Zehntel um Zehntel auf Nagashima (4.) auf.



16. Runde: Bezzecchi gewinnt den Zweikampf gegen Gardner, Nagashima kommt wieder näher – und hängt Lüthi wieder etwas ab.



17. Runde: «Bezz» holt knapp zwei Zehntel auf Martin auf.



18. Runde: Vierge übernimmt Platz 6 von Marini.



19. Runde: Bezzecchi holt weiter auf! Der Rückstand beträgt sechs Runden vor Schluss noch 1,2 sec.



20. Runde: Gardner schiebt sich wieder näher heran. Schrötter (11.) ist unterdessen einer der vielen Fahrer, die ein «track limits warning» bekommen. Aegerter biegt in die Box ein.



21. Runde: Bezzecchi hat Martin im Visier – und kommt bis auf 0,5 sec heran!



22. Runde: Bezzecchi macht einen kleinen Fehler, am Ende der Runde ist er aber bis auf 0,4 sec dran. Weitere 0,8 sec dahinter folgt Gardner, dann jeweils mit einer ähnlich großen Lücke Nagashima und Lüthi.



23. Runde: Bezzecchi hat wieder ein Zehntel auf seiner Seite.



24. Runde: Zwei Runden vor Schluss saugt sich der Sky-VR46-Fahrer bis auf 0,2 sec ran.



Letzte Runde: Bezzecchi kommt zwar noch ran, kann aber keinen Angriff mehr starten. Martin überquert die Ziellinie zum zweiten Mal in Folge als Sieger, genau 0,06 sec vor Bezz. Gardner steht ebenfalls auf dem Podest.



Bei der Ankunft im Parc Fermé der Schock für Martin: Er wird auf Platz 2 strafversetzt, weil er die «track limits» in der letzten Runde missachtet hat.



Damit erklingt in Spielberg heute ein weiteres Mal die italienische Nationalhymne, nachdem im Moto3-Rennen bereits ein weiterer Sky-VR46-Fahrer, Celestino Vietti, seinen Premierensieg in der Weltmeisterschaft gefeiert hatte. Für Bezzecchi ist es der erste Moto2-Sieg seiner Karriere.

Ergebnis Moto2, Spielberg, 23. August:

1. Bezzecchi, Kalex 37:12,461 min

2. Martin, Kalex*

3. Gardner, Kalex, + 1,027 sec

4. Nagashima, Kalex, + 1,974

5. Lüthi, Kalex, + 3,230

6. Vierge, Kalex, + 6,192

7. Marini, Kalex, + 8,634

8. Dixon, Kalex, + 9,005

9. Garzo, Kalex, + 9,620

10. Bastianini, Kalex, + 10,051

11. Schrötter, Kalex, + 10,238

12. Roberts, Kalex, + 14,857

13. Bulega, Kalex, + 17,968

14. Manzi, MV Agusta, + 20,956

15. Baldassarri, Kalex, + 21,189



*um einen Platz nach hinten versetzt

Moto2-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen:

1. Marini, 87 Punkte. 2. Bastianini, 79. 3. Martin, 79. 4. Nagashima, 68. 5. Bezzecchi, 65. 6. Lowes, 59. 7. Vierge, 46. 8. Canet, 43. 9. Gardner, 41. 10. Roberts, 39. 11. Schrötter, 37. 12. Lüthi, 35. Ferner: 22. Aegerter, 4.