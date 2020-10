Aragón, FP1: Lowes wieder schnell, Schrötter dran

Marcel Schrötter fühlt sich in Aragón offensichtlich wohl

Mit der Vertragsverlängerung im Rücken ist Marcel Schrötter ordentlich in das Rennwochenende in Aragón gestartet. An Sam Lowes kam er aber nicht vorbei. Der Brite schnappte sich die erste Moto2-Bestzeit im Motorland.

Die Moto2-Piloten gingen etwas später als geplant auf die Strecke in Aragón, da die Fahrer der Königsklasse aufgrund der kühlen Temperaturen vorher ebenfalls warten mussten. Sam Lowes zeigte sich davon unbeeindruckt und führte fast die gesamte Session über. Beflügelt von seiner Vertragsverlängerung zeigte auch Marcel Schrötter eine starke Leistung zum Auftakt des Wochenendes. Der Intact GP-Fahrer wurde Zweiter, während sein Teamkollege Thomas Lüthi sich mit P12 begnügen musste.

Zunächst fehlte den Fahrern der mittleren Klasse fünf Sekunden auf die Bestzeiten des Vorjahres. Das lag mitunter auch an den vorherrschenden 16 Grad auf dem Asphalt. Lowes tastete sich aber Runde für Runde heran und umrundete den Kurs letztendlich mit einer 1:53,391 min. WM-Spitzenreiter Luca Marini erlebte in Le Mans ein durchwachsenenes Wochenende. Im Motorland startete er am Freitag mit P4.

Gar nicht starten konnte indes Aron Canet. Der Spanier hatte sich einer Finger-OP unterziehen müssen Und wurde von Xavi Cardelus ersetzt. Xavi Vierge meldete sich dafür rechtzeitig fit, obwohl bei ihm nach dem Frankreich-GP kleinere Brüche in beiden Füßen festgestellt worden waren. Lorenzo dalla Porta stürzte in FP1 in Kurve 2, blieb aber unverletzt.

Aragón, Moto2, FP1

1. Lowes, Kalex, 1:53,391 min

2. Schrötter, Kalex, + 0,052 sec

3. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,058

4. Marini, Kalex, + 0,189

5. Navarro, Speed Up, + 0,343

6. Dixon, Kalex, + 0,362

7. Roberts, Kalex, + 0,401

8. Garzo, Kalex, + 0,574

9. Bezzecchi, Kalex, + 0,604

10. Martin, Kalex, + 0,716

11. Bastianini, Kalex, + 0,782

12. Baldassarri, Kalex, + 0,795

13. Lüthi, Kalex, + 0,842

14. Corsi, MV Agusta, + 0,921

Ergebnis FP1 Aragón, Moto3

1. Darryn Binder, KTM, 1:59,812 min

2. Celestino Vietti, KTM, + 0,331 sec

3. John McPhee, Honda, + 0,503

4. Raul Fernandez, KTM, + 0,554

5. Niccoló Antonelli, Honda, + 0,696

6. Alonso Lopez, Husqvarna, + 0,758

7. Ai Ogura, Honda, + 0,765

8. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,835

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,843

10. Yuki Kunii, Honda, + 0,865

11. Barry Baltus, KTM, + 0,939

12. Deniz Öncü, KTM, + 0,995

13. Albert Arenas, KTM, + 1,012

14. Andrea Migno, KTM, + 1,167



Ferner:

25. Jason Dupasquier, KTM, + 2,731

27. Maximilian Kofler, KTM, +3,038