Joe Roberts zu Italtrans: «Kann es nicht erwarten»

Joe Roberts (links) in seinem zukünftigen Arbeitsumfeld

Der US-Amerikaner Joe Roberts spricht erstmals über seinen Deal mit dem italienischen Moto2-Team von Italtrans als Nachfolger von Enea Bastianini.

Im Vorfeld des ersten Aragon-Grand-Prix am kommenden Sonntag sind weitere Deals offiziell geworden. Wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits wissen, wechselt Joe Roberts von der American Racing Truppe zu Italtrans. Dort wird der US-Amerikaner Nachfolger von Enea Bastianini, der für 2021 zu Avintia Esponsorama Ducati in die MotoGP-WM geht.

Am Donnerstag äußerte sich der dreifache Polesitter Roberts zu seinem künftigen Arbeitgeber. «Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich 2021 bei Italtrans sein kann», erklärte der 23-Jährige aus Florida. «Ich kann es nicht erwarten, bis ich mit Giovanni Sandi zusammenarbeiten kann.» Roberts, im Moment Achter der Moto2-WM, wird bei Italtrans Teamkollege von Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta.

Der Amerikaner, der auf Ex-MotoGP-Star John Hopkins (37) als Fahrtrainer vertraut, ergänzte: «Ich will mich so gut wie möglich weiter steigern, mit Hilfe der großen Erfahrung von Crew-Chief Giovanni Sandi und dem Team von Italtrans. Giovannis große Erfahrung in der Moto2-Klasse hat einen großen Wert.»

Joe Roberts, der von 2011 bis 2013 im Red Bull Rookies Cup unterwegs war, hat klare Vorstellungen, was die Zeit ab 2021 betrifft: «Das Ziel ist es, Siege einzufahren und um den WM-Titel zu kämpfen. Ich möchte Italtrans für diese Gelegenheit und das Vertrauen danken. Es wird ein großer Schritt nach vorne sein für meine Entwicklung und meine Karriere als Rennfahrer.»