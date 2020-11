Europa-GP: Keine Wechsel, Schrötter und Lüthi in Q2

Die Verhältnisse waren auch am Samstag schwierig

Enea Bastinianini war nach drei Freien Trainings am schnellsten

Aufgrund der Mischverhältnisse veränderte sich in der Moto2-Klasse im FP3 nichts. Während Jake Dixon verletzungsbedingt ausfallen wird, sind viele Favoriten in Valencia in Q2. Auch Schrötter und Lüthi haben das Ticket.

Im Vergleich zum Freitag konnten die Moto2-Piloten keine verbesserten Zeiten auf den Aspahlt in Valencia zaubern. Die Mischverhältnisse ließen keine Steigerungen zu. Somit schaffen es Thomas Lüthi und Marcel Schrötter ebenso direkt in Q2 wie auch Sam Lowes, Enea Bastianini und Marco Bezzecchi. Einige Fahrer entschieden sich dazu, überhaupt nicht auf die Strecke zu gehen.

Jake Dixon wurde von der Rennleitung für nicht fit erklärt. Er brach sich bei einem Sturz am Freitag das Handgelenk und muss verletzungsbedingt aussetzen. Ein Ersatz wurde vom Petronas Sprinta Racing-Team nicht nominiert. Auch der Einsatz von Hafizh Syahrin war fraglich, doch der Speed up-Pilot konnte trotz seines Highsiders mitwirken. Im Gegensatz zu Augusto Fernandez. Auch für ihn ist das Wochenende zu Ende.

Außerdem wurde Kasma Daniel mit einer Long-Lap-Penalty für das Rennen belegt. Der Grund: Unverantwortliches Fahren beim Teruel-GP.

Nach fünf Minuten setzte sich Marco Bezzecchi mit Regenreifen an die Spitze. Hinter ihm folgen Thomas Lüthi, Bo Bendsneyder und Marcel Schrötter. WM-Leader Sam Lowes saß da noch flachsend mit seinen Crew-Mitgliedern in der Box.

Jedoch sah es bisher so aus, als würden die Zeiten aus dem FP2 Bestand haben. Lowes sagt: «Es ist zu nass für Trockenreifen und zu trocken für Regenreifen.»

25 Minuten vor Ablauf der Zeit führen Schrötter und Lüthi unter den vorherrschenden Mischverhältnissen das Feld an. Bisher haben erst 13 Piloten eine gezeitete Runde absolviert.

In der Schlussphase purzelten die Zeiten noch einmal. Fünf Minuten waren noch auf der Uhr, als Jorge Navarro sich vor Thomas Lüthi und Schrötter an die Spitze schob. «Unter diesen gemischten Bedingungen sieht es für uns ganz gut aus, aber wir müssen abwarten», gibt sich Intact GP-Teamchef Jürgen Lingg noch zurückhaltend. Die Zeiten vom Freitag sind aber weit weg.

Einige Fahrer versuchten sich auf der trockenen Linie noch mit Trockenreifen. Auch Sam Lowes drehte noch eine Runde, ging dabei aber kein zu großes Risiko ein und beendete die Session als 16. Die Reihenfolge: Navarro vor Stefano Manzi und Piotr Biesiekirski, der Ersatz von Jesko Raffin. Lüthi auf P4 und Schrötter auf P6. Verbessern konnte sich im Vergleich zum Freitag niemand.

Europa-GP, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP3

1. Bastianini, Kalex, 1:36,804 min

2. Lowes, Kalex, + 0,057 sec

3. Roberts, Kalex, + 0,152

4. Baldassarri, Kalex, + 0,161

5. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,262

6. Gardner, Kalex, + 0,341

7. Martin, Kalex, + 0,342

8. Corsi, MV Agusta, + 0,401

9. Garzo, Kalex, + 0,437

10. Bezzecchi, Kalex, + 0,443

11. Lüthi, Kalex, + 0,525

12. Vierge, Kalex, + 0,534

13. Bulega, Kalex, + 0,555

14. Schrötter, Kalex, + 0,612



Ferner

15. Marini, Kalex, + 0,637

Europa-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP3

1. Vietti, KTM, 1:45,356 min

2. Garcia, Honda, + 0,201 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,219

4. Fernandez, KTM, + 0,494

5. Salac, Honda, + 0,516

6. Arbolino, Honda, + 0,628

7. Tatay, KTM, + 1,214

8. Migno, KTM, + 1,218

9. Toba, KTM, + 1,280

10. McPhee, Honda, + 1,404

11. Lopez, Husqvarna, + 1,501

12. Kunii, Honda, + 1,512

13. Binder, KTM, + 1,526

14. Rossi, KTM, + 1,578



Ferner:

18. Arenas, KTM, +1,718

19. Dupasquier, KTM, + 1,902

27. Kofler, KTM, + 3,677