Sam Lowes: «Der Druck ist ein Teil des Rennsports»

Der britische Moto2-WM-Leader Sam Lowes (Kalex) nimmt seine Position vor dem Europa-GP in Valencia locker und will auch im Finish der Saison wie zuletzt weitermachen.

Sam Lowes aus dem Team Marc VDS hat sich in der Moto2-Weltmeisterschaft vor den drei letzten Rennen der Saison in eine perfekte Ausgangssituation gebracht. Der Brite aus Lincoln hat zuletzt drei Mal in Folge gewonnen und stand insgesamt seit fünf Rennen ununterbrochen auf dem Podium. Dies ist die beste Serie eines Briten in der mittleren Klasse der Motorrad-WM seit den 1970er-Jahren.

Der 30-jährige Lowes hat eine lange Durststrecke hinter sich. «Ich hätte vor zwei Jahren von so einer Drucksituation geträumt», scherzt der Zwillingsbruder von Superbike-Ass Alex Lowes. «Damals war ich weit weg vom Titelkampf. Druck ist ein Teil des Rennsports. Es kommt noch dazu, dass ich von weit hinten gekommen bin. Somit kann ich nur gewinnen.»

Lowes hat 2013 seinen bisher einzigen WM-Titel in der Supersport-WM eingefahren. Der Kalex-Fahrer musste beim WM-Auftakt in Katar wegen einer Schulterverletzung zuschauen und war nach dem zweiten Rennen von Jerez noch 32 Punkte hinter der Spitze. Jetzt könnte er Großbritannien erstmals seit Phil Read 1971 in der mittleren Klasse der Motorrad-WM wieder einen Titel bescheren.

Lowes hat sieben Punkte Guthaben auf Enea Bastianini (22, Italtrans). Die Strategie für das Valencia-Doppel ist für Lowes klar: «Ich fühle mich gut. Ich muss jetzt das gleiche Momentum beibehalten und die Fehler minimieren. Es ist schwierig, in der Moto2-Klasse jedes Wochenende vorne mit dabei zu sein. Es werden sicher noch harte Rennen kommen, ich bin nicht dumm. Aber ich will diese Rennen gleich wie die zuletzt angehen.»

WM-Stand nach 12 von 15 Rennen: 1. Lowes, 178 Punkte. 2. Bastianini 171. 3. Marini 155. 4. Bezzecchi 130. 5. Martin 105. 6. Gardner 85. 7. Nagashima 81. 8. Roberts 80. 9. Lüthi 72. 10. Di Giannantonio 65. 11. Vierge 63. 12. Augusto Fernandez 62. 12. 13. Schrötter 61. 14. Canet 61. 15. Navarro 52. 16. Baldassarri 47. 17. Dixon 44. 18. Garzo 34. 19 Ramirez 32. 20. Syahrin 21. 25. Bendsneyder 5. 28. Aegerter 4. 33. Raffin 0.



Team-WM: 1. SKY Racing Team VR46, 285 Punkte. 2. EG 0,0 Marc VDS, 240. 3. Red Bull KTM Ajo, 186. 4. Italtrans Racing Team, 186. 5. Liqui Moly Intact GP, 133. 6. Tennor American Racing, 112. 7. Petronas Sprinta Racing, 107. 8. ONEXOX TKKR SAG Team, 85. 9. Flexbox HP 40, 81. 10. MC Conveyors Speed up Racing, 40. 11. Openbank Aspar Team, 40. 12. MV Agusta Forward Racing, 35.



