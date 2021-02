Forward: Drei Fahrer enthüllen MV Agusta F2 für 2021

Das MV Agusta Forward Racing Team setzt neben Simone Corsi und Lorenzo Baldassarri auch auf Tommaso Marcon, der in der Moto2-WM 2021 mehrere Wildcard-Einsätze bestreiten soll.

Das MV Agusta Forward Racing Team hielt am Donnerstag im Skiort Courmayeur die offizielle Teampräsentation im Hinblick auf die Moto2-Saison 2021 ab: Im Gegensatz zu den digitalen Präsentationen der MotoGP-Teams entschied man sich für ein Event mit ausgewählten Gästen im Kino Mont Blanc. Es galten aber strenge Corona-Regeln und Hygiene-Vorschriften, wie eingangs vom italienischen Moderatoren-Duo von Sky Sport, Sandro Donato Grosso und Vera Spadini, betont wurde.



«Es ist das dritte Jahr dur Zusammenarbeit und es ist sehr wichtig für uns», betonte MV Agusta-CEO Timur Sardarov auf der Bühne. Die Erwartungshaltung der prestigeträchtigen Marke ist groß: «Wir können es nicht abwarten zu gewinnen, wir wollen unsere Zahlen verbessern.»

Teambesitzer Giovanni Cuzari erinnerte unter anderem an die Moto2-Pole beim Valencia-GP im Vorjahr (durch Stefano Manzi). «Das Projekt entwickelt sich stetig, die Jungs haben sehr gut gearbeitet und in diesem Jahr liegt die Messlatte noch höher», kündigte er an. «Wir werden ein drittes Bike und einen sehr jungen Fahrer haben.» Damit bezog er sich auf den 21-jährigen Tommaso Marcon, der nach einem Jahr im MotoE-Weltcup eine Serie von Wildcard-Einsätzen in europäischen Moto2-Grand-Prix absolvieren wird.

Mit Klassen-Veteran Simone Corsi (33) und Forward-Rückkehrer Lorenzo Baldassarri (24) enthüllten somit drei Italiener das Design der MV Agusta F2 für die Saison 2021. «Sie ist schön wie immer, jetzt hoffen wir, dass sie auch schneller ist», schmunzelte Corsi.



«Für mich beginnt ein neues Abenteuer», erklärte Baldassarri seinerseits. «Ich war schon bei Forward, aber jetzt ist alles anders, ich sehe es wie eine neue Geschichte.»