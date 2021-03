Tom Lüthi: «Unzufrieden mit der Rundenzeit»

Beim privaten Moto2-Test in Jerez war das Pertamina Mandalika SAG Team mit gleich drei Fahrern vertreten. Tom Lüthi testete viele Teile, zeigte sich nach Platz 7 aber nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung.

Bereits eine Woche nach dem Valencia-Test fand sich das Pertamina Mandalika SAG Team beim Privattest in Jerez erneut zusammen. Diesmal hatte die Mannschaft viel zu tun, da neben den WM-Stammfahrern Tom Lüthi und Bo Bendsneyder auch Piotr Biesiekirski vertreten war. Der 19-jährige Pole vertritt das Team in diesem Jahr in der spanischen-Moto2-Meisterschaft und nutzte die Chance, um sich mithilfe der erfahrenen WM-Piloten auf seine Saison vorzubereiten.

Während der Niederländer Bendsneyder mit Platz 4 am Mittwoch aufhorchen ließ, kam Teamkollege Lüthi nach seinem Wechsel ins SAG Team noch nicht richtig in Fahrt. Der Schweizer landete mit einer Rundenzeit von 1:41,992 min auf Rang 7, ihm fehlten acht Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Arón Canet (Aspar Team). «Das waren zwei Tage voller Arbeit, insbesondere für das Team. Wir haben einige Teile für das Motorrad getestet, wodurch die Mannschaft viel zu tun hatte. Insgesamt bin ich recht zufrieden. Mit der Rundenzeit bin ich jedoch nicht zufrieden, aber darauf lag auch nicht mein Fokus», so der 34-Jährige.

«Nun müssen wir herausfinden, was wir für eine gute Pace benötigen», fuhr Lüthi fort. «Wir konnten einige gute Schritte machen und viele Dinge verstehen, was am Ende wichtig sein wird. Ich freue mich auf die Tests in Katar und denke, dass wir uns auf einem guten Weg befinden», fasste der Moto2-Vizeweltmeister von 2016 und 2017 zusammen.

Die offiziellen Testfahrten der Moto2- und Moto3-Klasse finden vom 19. bis 21. März in Katar statt, wo eine Woche später die Saison mit dem ersten Rennen eingeläutet wird.

Privattest Jerez, 10. März

1. Arón Canet, Speed-up, 1:41,130 min

2. Sam Lowes, Kalex, + 0,299 sec

3. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,420

4. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,654

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,763

6. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 0,841

7. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,862

8. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,878

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,011

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,113

11. Tony Arbolino, Kalex, + 1,353

12. Ai Ogura, Kalex, + 1,408

13. Albert Arenas, Speed-up, + 1,438

14. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,567

15. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 2,926

Privattest Jerez, 9. März

1. Sam Lowes, Kalex, 1:41,641 min

2. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,120 sec

3. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,150

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,309

5. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,314

6. Arón Canet, Speed Up, + 0,347

7. Augusto Fernández, Kalex, + 0,432

8. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,467

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,880

10. Tony Arbolino, Kalex, + 1,175

11. Albert Arenas, Speed Up, + 1,193

12. Ai Ogura, Kalex, + 1,234

13. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,252

14. Tommaso Marcon, MV Agusta, + 2,616

15. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 2,848