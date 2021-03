Spezielles Wintertest-Design: Marc VDS in Valencia

Ein Blick in die Marc-VDS-Box: Kalex in schwarz

Den zweitägigen Moto2-Privattest auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia nutzte auch das Elf Marc VDS Racing Team mit Sam Lowes und Augusto Fernandez – und sorgte für einen optischen Hingucker.

Das Marc VDS Team tritt bekanntlich mit einem neuen Titelsponsor an, der französische Schmierstoffhersteller elf löste Estrella Galicia 0,0 ab. Die neue Lackierung für die Moto2-WM 2021 wird allerdings erst am 15. März enthüllt. Am Montag und Dienstag absolvierten Sam Lowes und Augusto Fernandez den ersten Privattest ihrer Saison daher im speziellen Wintertest-Design.

Auf der GP-Strecke von Valencia, wo unter anderen auch der Schweizer Tom Lüthi im Einsatz war, drehte Lowes an zwei Testtagen insgesamt 173 Runden. Rundenzeiten teilte Marc VDS keine mit, der dreifache Saisonsieger von 2020 wirkte aber zufrieden: «Es war ein sehr guter Test. Die Wettervorhersagen waren nicht großartig, aber zum Glück blieb es trocken und das bedeutete, dass wir viele Runden fahren und viele Dinge testen konnten.»

Der 30-jährige Briten gab zu bedenken: «Es fühlt sich gut an, eigentlich fast meinen ersten richtigen Test mit dem Team zu absolvieren, weil ich im Vorjahr wegen der Schulterverletzung so viel von der Pre-Season verpasst habe. Es ging uns nicht um die Rundenzeit, mein Fokus lag darauf, am Bike zu arbeiten und die Arbeit zu erledigen, die wir jetzt nicht mehr am Rennwochenende machen müssen. Es war sehr positiv. Wie immer entdeckt man beim Testen auch Dinge, die nicht gut funktionieren. Das ist aber auch positiv, weil man dann weiß, dass man es nicht mehr ausprobieren muss. Mein Rhythmus war schnell, auch wenn wir so viele Veränderungen vorgenommen haben, dass ich nicht wirklich für zwei Runs in Folge mit dem gleichen Bike auf die Strecke gegangen bin.»

Der nächste Privattest steht in der kommenden Woche in Jerez an: «Die Hälfte des Jobs wird darin bestehen, die Dinge zu überprüfen, die mir hier gefallen haben, um zu sehen, ob es auf einer anderen Strecke genauso funktioniert. In Jerez sollten wir mehr Grip haben. Das ist sehr gut, weil wir die Dinge dann bei unterschiedlichen Bedingungen ausprobieren können, um zu bestätigen, was für mich am besten funktioniert, und um eine gute Richtung zu haben, mit der wir in Katar anfangen», gab Lowes den Plan vor.

Für seinen Teamkollegen Fernandez, der erstmals mit seinem neuen Crew-Chief Lucio Nicastro arbeitete, standen nach zwei Tagen knapp 150 Runden zu Buche. «Wir haben daran gearbeitet zu verstehen, wie der jeweils andere vorgeht, und uns auf das konzentriert, was ich vom Bike brauche, damit ich mein Potenzial zeigen kann. In der Hinsicht war es ein sehr interessanter Test», verriet der 23-jährige Spanier.

«Ich bin nicht der Schnellste, aber das war auch nicht das Ziel dieser Testfahrten. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf dem Motorrad wieder das gute Feeling gefunden haben, dass mir im Vorjahr gefehlt hat. Ich habe es richtig genossen. Es gibt noch viel zu tun, aber diese zwei Tage haben mir gezeigt, dass ich mit viel Selbstvertrauen und Optimismus vorwärts gehen kann», unterstrich der dreifache Moto2-Sieger, der im Vorjahr allerdings nur den 13. WM-Rang belegte.