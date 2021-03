Augusto Fernandez: «Fühle mich mental stärker» 16.03.2021 - 08:20 Von Otto Zuber

Augusto Fernandez: «Das erste Ziel für die Saison lautet, alles zu geniessen, was wir zusammen machen» Augusto Fernandez willl in jedem Rennen vorne mitfahren

Augusto Fernandez verriet an der Marc-VDS-Teamvorstellung, in welchen Bereichen er in diesem Winter zulegen konnte und was er sich von seinem 2021er-Paket verspricht. Der Spanier erwartet eine hart umkämpfte Saison.