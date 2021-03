Sam Lowes (Marc VDS): «Ich habe 2021 ein Ziel»

Im Rahmen der Marc-VDS-Teamvorstellung machte der 30-jährige Sam Lowes klar, dass er nach dem dritten WM-Rang im Vorjahr für die Moto2-WM 2021 nur ein Ziel verfolgt.

Den Saisonauftakt 2020 in Katar verpasste Sam Lowes wegen einer Schulterverletzung noch, nach der Corona-bedingten Zwangspause stand der Kalex-Pilot aber insgesamt sieben Mal auf dem Podest. Mit drei Siegen in Folge (Le Mans, Aragón 1 und Aragón 2) erkämpfte er sich zwischenzeitlich sogar die WM-Führung. Auch wenn er auf die Zähne biss, blieb dem Supersport-Weltmeister von 2013 der Moto2-Titel wegen der Nachwirkungen seines Trainingssturzes von Valencia am Ende aber verwehrt.



2021 nimmt der 30-jährige Brite einen neuen Anlauf – in den neuen Farben des Elf Marc VDS Racing Teams, das sich am heutigen Montag offiziell präsentierte. Bei der Gelegenheit sprach Lowes über seine aktuelle Verfassung und die hohen Erwartungen für die am 28. März beginnende Moto2-Saison.

Sam, wie geht es dir keine zwei Wochen vor dem WM-Auftakt?

Ich fühle mich großartig. Ich hatte einen schönen Winter mit meiner Familie und meiner Tochter. Im Training lief es sehr gut, ich habe an ein paar Aspekten meiner Fitness gearbeitet, um besser zu werden. Ich fühle mich definitiv bereit für den Saisonauftakt.

Was wird der Schlüssel sein, um erneut um den Titel zu kämpfen?

2020 war ein sehr wichtiges Jahr für meine Karriere, weil ich nach schwierigen Zeiten zurückgekommen bin und eine sehr gute und solide Saison hatte. Darauf kann ich für 2021 aufbauen.



Der Schlüssel ist aus meiner Sicht aber, die Form aus der vergangenen Saison beizubehalten, stark zu starten und konstant zu sein. Ich war im Vorjahr auf jeder Strecke gut und muss einfach nur an ein paar kleinen Details feilen, um noch einen Schritt zu machen.

Was hast du 2020 gelernt, was dir in dieser Saison helfen kann?

Hauptsächlich in gewissen Momenten cleverer zu sein und nicht zu pushen, wenn es nicht nötig ist. Ich kann einen Schritt machen, wenn es darum geht, das Wochenende besser zu managen, und ich versuche immer, meine Fahrweise zu verbessern.

Wie zuversichtlich bist du im Hinblick auf den Titelkampf?

Ich fühle mich so gut wie noch nie in meiner gesamten Karriere. Ich hatte in der Vergangenheit schon ein paar gute Saisonen in der Moto2, aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Schwachpunkte verbessert habe und verstanden habe, wo ich mich noch steigern kann. Ich arbeite daran. Das ist meine Stärke, weil ich weiß, in welchen Aspekten ich gut oder schlecht bin und wie ich mich verbessern kann.



Ich fühle mich gut, ich bin wirklich zuversichtlich. Ich genieße dieses Team, das Bike und die Zeit auf der Strecke. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn es so ist.

Was für eine Saison erwartest du?

Es gibt ein paar Jungs, die aus der Moto3 aufsteigen und sehr schnell sein werden, und einige der Rookies von 2020 werden sich in ihrer zweiten Saison steigern. In der Moto2 gibt es so viele, die schnell sein können. Zehn Fahrer können um den Titel kämpfen, wenn sie in einen guten Lauf kommen, was die Ergebnisse anbelangt. Wir müssen aufpassen und uns weiter verbessern. Ich werde da sein und kämpfen.

Wie lautet das Hauptziel für 2021?

Ich habe ein Ziel, Moto2-Weltmeister zu werden. Ich will mich im Vergleich zum Vorjahr verbessern und den Titel dieses Mal holen.