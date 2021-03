Enthüllt: Neue Farben für Elf Marc VDS Racing Team

Augusto Fernandez und Sam Lowes im neuen Look

Mit dem neuen Titelsponsor bekamen die Kalex von Marc VDS auch einen neuen Anstrich verpasst. Was sich Sam Lowes und Augusto Fernandez für die Moto2-WM 2021 vorgenommen haben.

Das belgische Marc VDS Racing Team geht 2021 wieder mit dem letztjährigen WM-Dritten Sam Lowes (drei Siege im Jahr 2020) und dem Spanier Augusto Fernandez an den Start, der 2019 – noch im Pons-Team – die WM als Fünfter mit drei Siegen beendet hatte.



Der Rennstall von Marc van der Straten ist das erfolgreichste Moto2-Team seit Bestehen dieser Kategorie: Drei Titel (Tito Rabat 2014, Franco Morbidelli 2017, Alex Márquez 2019), 36 Siege und insgesamt 108 Podestplätze stehen bereits zu Buche.

Von Anfang an war «elf» Partner des Moto2-Projekts von Marc VDS. Im zwölften Jahr wurde die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben: Der französische Schmierstoffhersteller ist 2021 Titelsponsor und löste damit Estrella Galicia 0,0 ab.



Passend dazu gab es auch einen neuen Look, der am heutigen Montag erstmals gezeigt wurde, nachdem Lowes und Fernandez bei den privaten Testfahrten noch im schwarzen Winter-Design aufgetreten waren.

«Ich kann es kaum erwarten, unsere zwölfte Saison in der Moto2-WM zu beginnen», betonte van der Straten, der darauf hofft, dass die Corona-Pandemie die Saison 2021 weniger beeinflussen wird als noch im Vorjahr. «Ich bin sehr stolz, dass Sam Lowes und Augusto Fernandez unsere Farben im zweiten Jahr in Folge tragen und dass wir mit Elf einen wichtigen Partner haben. Ich bin überzeugt, dass unsere zwei Fahrer und unser ganzes Team hart arbeiten und auf der Strecke alles geben werden, um uns großartige Momente und gute Ergebnisse zu bescheren.»

Die Zielsetzung ist vor allem bei Sam Lowes hoch: «Es wird eng hergehen, weil viele Fahrer auf einem hohen Level sind, aber ich werde alles geben, damit wir darum kämpfen können, die Moto2-WM zu gewinnen», versprach der Brite.



Der 30-Jährige weiß: «Im Vorjahr hatte ich eine großartige Saison, vielleicht die beste meiner Karriere. In diesem Jahr hoffe ich, von allem zu profitieren, was wir gelernt haben, bei einigen Details noch Finetuning zu betreiben und wieder gegen die schnellsten Fahrer zu kämpfen. Session für Session zu arbeiten, ruhig zu bleiben und nicht zu sehr zu pushen, wenn es nicht nötig ist, sind einige der Lektionen, die ich 2020 gelernt habe. Ich bin sicher, dass mir das 2021 eine große Hilfe sein wird.»

Augusto Fernandez will nach der enttäuschenden Saison 2020 (WM-Rang 13) vor allem eines: «Wieder Spaß auf dem Bike haben! Ich bin überzeugt, dass es der beste Weg ist, um dann auch die Ergebnisse zu bringen und wieder regelmäßig an der Spitze zu kämpfen.»



Dabei helfen soll dem 23-jährigen Spanier auch der neue Crew-Chief Lucio Nicastro. «Ich habe mich im Winter gut vorbereitet und ich bin happy mit der Arbeit, die wir mit dem Team und meinem neuen Crew-Chief geleistet haben, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe ein gutes Gefühl und auch wenn es hart war, habe ich im Vorjahr viel gelernt, das ich 2021 verbessern will. Die Tests liefen gut, ich freue mich wirklich auf Katar», betonte Fernandez. «Ich glaube, es wird ein gutes Jahr, und ich werde es genießen.»