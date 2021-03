Katar-Test, Freitag: Bestzeit Gardner, Schrötter P7

Marcel Schrötter hielt sich am ersten Katar-Testtag in den Top-10

In Doha ging am Freitag der erste von drei IRTA-Testtagen für Moto2 und Moto3 zu Ende. Bestzeit fuhr Remy Gardner auf der Kalex des Red Bull KTM Ajo Teams. Platz 7 für Marcel Schrötter, Platz 12 für Tom Lüthi.

In der dritten und letzten Moto2-Session des Tages blieb der letztjährige WM-Dritte Sam Lowes (Kalex) in 1:59,745 min nach nur fünf Runden als Erster unter der Marke von 2:00 min. Marcel Schrötter zog zur Hälfte der Session nach: In 1:59,869 min kam der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team bis auf 0,124 sec an den Briten heran.

Als noch 20 Minuten auf der Uhr standen, setzte sich Aron Canet in 1:59,343 min an die Spitze der Zeitenliste – auf der Speed-up, die für 2021 in Boscoscuro umgetauft wurde.



Keine zehn Minuten später schob sich auch Remy Gardner vor Schrötter. Der Ajo-Neuzugang war als Zweiter 0,140 sec langsamer als Canet. Tom Lüthi (Pertamina Mandalika SAG) lag unterdessen als Achter ebenfalls in den Top-10.

In den letzten zehn Minuten, gegen 19 Uhr Ortszeit in Doha, gingen noch einmal alle Fahrer auf die Strecke – und sorgten für reihenweise schnelle Runden. Gresini-Fahrer Nicolò Bulega und Xavi Vierge aus dem Petronas Sprinta Team schoben sich zunächst in die Top-5.



Dann drehte Gardner noch einmal auf: Der Sieger des Portugal-GP fuhr in 1:59,074 min eine neue Bestzeit. Zum Vergleich: Den All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse hält Joe Roberts, der Pole-Setter von 2020, in 1:58,136 min. Die bisher schnellste Rennrunde der mittleren Klasse in Losail fuhr Tom Lüthi 2019 in 1:58,711 min.

Roberts verbesserte sich im Finish noch auf Rang 3. Für Schrötter stand am Ende Rang 7 zu Buche, Lüthi beendete den Freitag auf Platz 12. Dazwischen war Ajo-Fahrer Raul Fernandez als Zehnter der beste Rookie.

Moto3: Jason Dupasquier auf Rang 16

In der Moto3-Klasse hatte Andrea Migno (Snipers-Honda) den Katar-Test mit zwei Bestzeiten begonnen, die schnellsten Rundenzeiten des Tages wurden aber allesamt in der dritten Session gefahren: Petronas-Neuzugang Darryn Binder sorgte auf der Honda in 2:05,750 min für die Bestzeit. Knapp dahinter reihten sich sein neuer Teamkollege John McPhee (+ 0,026 sec), Snipers-Honda-Pilot Filip Salac (+ 0,040 sec) und Leopard Dennis Foggia (+ 0,042 sec) ein.



Ajo-Neuzugang Jaume Masia lag als bester KTM-Pilot auf Rang 5 auch nur 0,114 sec zurück. Mit Romano Fenati auf Platz 8 und Izan Guevara auf Platz 9 (und damit auch bester Rookie) waren am Freitag auch Husqvarna und GASGAS in den Top-10 vertreten.



Der Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP) belegte Rang 16 (+ 1,361 sec), der Österreicher Maximilian Kofler (CIP) verbesserte sich in der letzten Session auf den 20. Platz (+ 1,558 sec). Von den 28 Moto3-Stammfahrern fehlt nur Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) wegen einer Covid-19-Infektion.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Darryn Binder, Honda, 2:08,159 min

2. John McPhee, Honda, + 0,026 sec

3. Filip Salac, Honda, + 0,040

4. Dennis Foggia, Honda, + 0,042

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,112

6. Jaume Masia, KTM, + 0,114

7. Andrea Migno, Honda, + 0,276

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,325

9. Izan Guevara, GASGAS, + 0,376

10. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,621

11. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,675

12. Pedro Acosta, KTM, + 0,855

13. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,978

14. Riccardo Rossi, KTM, + 1,225

15. Kaito Toba, KTM, + 1,292

16. Jason Dupasquier, KTM, + 1,361



Ferner:

20. Maximilian Kofler, KTM, + 1,558