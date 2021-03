Katar-Test: Schrötter & Lüthi beginnen in den Top-10

Marcel Schrötter nahm seine Arbeit in Losail in Session 2 auf

Nach zwei von drei Moto2-Sessions des Freitags liegen Marcel Schrötter (Intact GP) und Tom Lüthi (SAG) beim Katar-Test auf den Rängen 6 und 10. In der Moto3-Klasse hält sich Jason Dupasquier (PrüstelGP) auf Platz 14.

Nachdem vor einer Woche ein Sandsturm die MotoGP-Asse frühzeitig eingebremst hatte, waren die Bedingungen auf dem 5,380 km langen Losail Circuit zum Auftakt der dreitägigen IRTA-Testfahrten der Moto3- und Moto2-Klasse wieder gut. In den ersten Sessions ließen sich die Fahrer aber Zeit, weil die Verhältnisse in den ersten von täglich drei Sessions weit von dem entfernt sind, was sie bei den Rennen am 28. März vorfinden dürften.

Bevor es für die Tests an die Strecke ging, bekamen die Paddock-Mitglieder in Doha in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, sich mit dem Biontech-Pfizer Impfstoff kostenlos gegen Covid-19 impfen zu lassen. Während es nach den obligatorischen PCR-Tests bei der Ankunft noch Probleme gab und einige Teammitglieder bis zu 48 Stunden auf das Ergebnis warten mussten und daher im Hotel festsaßen, läuft die Impfkampagne reibungslos. «Es ist wirklich sehr, sehr gut organisiert und gründlich», war vor Ort zu hören. «Erst gibt es die Untersuchung, dann die Spritze, dann bleibt man 15 Minuten unter Kontrolle.»

Zurück zum Testgeschehen: Nur vier Moto2-Piloten gingen in der Vormittags-Session überhaupt auf die Strecke. Das liegt auch daran, dass jeder Fahrer für den Test und die zwei Rennen in Katar nur einen Motor zur Verfügung hat und die Kilometer dementsprechend limitiert sind.

In der zweiten Moto2-Session, die kurz vor 16 Uhr Ortszeit zu Ende ging, herrschte schon deutlich mehr Betrieb. Die Bestzeit fuhr Aron Canet aus dem Aspar Team, bei dem in der Zeitenliste erstmals Boscoscuro (bisher lautete der Markenname Speed-up) als Hersteller geführt wurde. Canet gelang eine 2:00,317 min.



Zum Vergleich: Den All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse hält Joe Roberts, der Pole-Setter von 2020, in 1:58,136 min. Die bisher Rennrunde der mittleren Klasse in Losail fuhr Tom Lüthi 2019: 1:58,711 min.



Marcel Schrötter und Tom Lüthi halten sich in den Top-10: Der Intact-Fahrer landete mit einem Rückstand von 0,437 sec auf Platz 6 der zweiten Session. Der SAG-Neuzugang lag als Zehnter 0,920 sec zurück.

Die ersten offiziellen Moto3-Bestzeiten der Saison fuhr dagegen Andrea Migno auf der Snipers-Honda. In der zweiten Session schraubte er seine Marke auf eine 2:06,799 min herunter. 0,170 sec dahinter reihte sich der Neuzugang im Red Bull KTM Ajo Team ein, Jaume Masia – gefolgt von der ersten GASGAS, Sergio Garcia.



Der Schweizer Jason Dupasquier liegt auf der Prüstel-KTM nach zwei Sessions auf dem 14. Rang, der Österreicher Maximilian Kofler (CIP-KTM) noch am Ende des Feldes. Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) fehlt, weil er sich mit Covid-19 infiziert hat.

Moto2, Katar-Test, Session 2, 19. März:

1. Aron Canet, Boscoscuro, 2:00,317 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,115 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,142

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,301

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,334

6. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,437

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,449

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,747

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,748

10. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,920

11. Jorge Navarro, Boscoscuro + 1,185

12. Xavi Vierge, Kalex, + 1,215

13. Stefano Manzi, Kalex, + 1,389

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,441

15. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,635



Ferner:

18. Tony Arbolino, Kalex, + 1,917

Moto2, Katar-Test, Session 1, 19. März:

1. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 2:02,810 min

2. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,295 sec

3. Barry Baltus, NTS, + 2,444

4. Hector Garzo, Kalex, + 2,941

Moto3, Katar-Test, Session 2, 19. März:

1. Andrea Migno, Honda, 2:06,799 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,170 sec

3. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,213

4. Dennis Foggia, Honda, + 0,269

5. John McPhee, Honda, + 0,419

6. Pedro Acosta, KTM, + 0,434

7. Kaito Toba, KTM, + 0,703

8. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,809

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,919

10. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,957



Ferner:

14. Jason Dupasquier, KTM, + 1,144

27. Maximilian Kofler, KTM, + 3,148

Moto3, Katar-Test, Session 1, 19. März:

1. Andrea Migno, Honda, 2:09,040 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,013 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,351

4. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,534

5. Riccarod Rossi, KTM, + 1,067

6. Stefano Nepa, KTM, + 1,165

7. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,355

8. Xavier Artigas, Honda, + 1,627

9. Deniz Öncü, KTM, + 1,789

10. Pedro Acosa, KTM, + 1,804

11. Jason Dupasquier, KTM, + 1,926

12. Kaito Toba, KTM, + 1,958

13. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,978

14. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 2,064

15. Andi Farid Izdihar, Honda, + 2,659

16. Izan Guevara, GASGAS, + 3,263

17. Maximilian Kofler, KTM, + 2,459

18. Jeremy Alcoba, Honda, + 3,861