Sam Lowes (9.): «Gleiches Gefühl wie letztes Jahr»

Beim Blick auf die Zeitenlisten schienen die Elf Marc VDS-Piloten Sam Lowes und Augusto Fernández am zweiten Testtag in Katar einen Schritt nach hinten gemacht zu machen. Dennoch waren beide mit ihrem Ergebnis zufrieden.

Während die Moto2-Piloten am Freitag noch mit sehr hohen Lufttemperaturen zu kämpfen hatten, machte ihnen am zweiten Testtag in Doha der starke Wind zu schaffen. Auch dem Elf Marc VDS Team erschwerten die Bedingungen die Arbeit, dennoch konnten beide Piloten ihre Rundenzeit im Vergleich zum Vortag verbessern.

Sam Lowes, der sich am Freitag mit der viertbesten Zeit noch in den Top-5 behaupten konnte, rutschte am Samstag bis auf den Rang 9 zurück. Er umrundete den Losail Circuit in 1:59,211 min und verlor damit knapp vier Zehntelsekunden auf Spitzenreiter Xavi Vierge (Kalex). Der 30-Jährige zeigte sich dennoch glücklich über seinen Arbeitstag. «Es war ein weiterer produktiver Tag und ich bin sehr zufrieden mit meinem Fortschritt. Das Team hat einen klasse Job gemacht und mir das gleiche Gefühl für das Motorrad gegeben, welches ich am Ende des letzten Jahres hatte, als ich sehr stark unterwegs war», freute sich der WM-Dritte von 2020.

«Auf gebrauchten Reifen hatte ich eine gute Pace. Mein Endresultat wäre noch besser gewesen, aber leider stürzte ich, als ich mit einem neuen Satz Reifen auf die Strecke ging. Das hat mich davon abgehalten, mein wahres Potenzial zu zeigen, weshalb ich mich umso mehr auf den finalen Testtag freue», zeigte sich der Brite kämpferisch.

Auch Teamkollege Augusto Fernández konnte seinen achten Platz vom Freitag nicht verteidigen und fiel aus den Top-10 heraus. Mit einer Rundenzeit von 1:59,468 min war er 0,636 Sekunden langsamer als Vierge und kam damit nicht über den zwölften Gesamtrang hinaus.

Der 23-Jährige ließ sich davon jedoch nicht verunsichern und konzentrierte sich auf seine Testarbeit. «Es war ein positiver Tag für mich. Der Wind machte es aber schwierig auf Zeitenjagd zu gehen und exakte Schlüsse zu ziehen. In solchen Situationen ist es leicht, mit dem Set-up in eine falsche Richtung zu gehen. Aus diesem Grund konzentrierten wir uns in den finalen Runden mehr auf mein Gefühl für das Vorderrad», berichtete der Mallorquiner. «Mir fehlt immer noch das perfekte Gefühl zur Front, aber wir konnten uns in diesem Bereich erneut verbessern», erläuterte der Kalex-Pilot.

Am Sonntag steht ein finaler Testtag auf dem Programm der Moto2-Piloten, bevor sie am kommenden Wochenende in das erste Saisonrennen in Katar starten werden.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942