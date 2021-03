Tom Lüthi (Kalex/15.): «Rückstand ist zu groß»

Der Losail Circuit ist für Tom Lüthi üblicherweise ein gutes Pflaster. Er hat hier 2016 gewonnen und in der Moto2 vier weitere Podestplätze erobert. Heute stand die Rundenzeit nicht im Vordergrund, versicherte Tom.

Nach dem zwölften Platz am Freitag beendete Tom Lüthi aus dem spanischen Pertamina Mandalika SAG Team von Eduardo Perales den heutigen zweiten IRTA-Moto2-Testtag auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit an 15. Position. Er verkürzte aber den Rückstand von 1,058 sec auf 0,812 Sekunden.

Da die spanische Engineering Company ExternPro, die im TechnoPark im MotorLand Aragón beheimatet ist, für die drei Testtage nur 111 Runden pro Fahrer und Motor zulässt, weil die 765-ccm-Dreizylinder-Triumph-Triebwerke auch noch die beiden Grand Prix in Doha mit je ca. 500 km überleben müssen, musste Tom Lüthi wie seine Kollegen mit der Rundenanzahl haushalten. Er legte gestern 18 und 11 Runden zurück, heute 18 und 19, also kann er morgen am letzten Tag noch einmal 45 Runden abspulen.

«Wir konnten heute gute Fortschritte erzielen, auch wenn sich das leider auf der Ergebnisliste nicht bemerkbar macht», berichtete Kalex-Pilot Tom Lüthi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zufrieden. «Der Rückstand ist natürlich noch viel zu groß, auch von der Platzierung bin ich zu weit hinten, ganz klar. Trotzdem konnten wir viel am Feeling für das Vorderrad arbeiten und uns in dieser Hinsicht spürbar verbessern. Es ist schwierig zu beschreiben, in welchen Bereichen das Vertrauen zum Motorrad besser geworden ist. Aber das Team hat einen Superjob gemacht. Auf der Basis von heute können wir jetzt aufbauen. Wir haben große Änderungen am Set-up gemacht und große Schritte probiert. Dazu sind die Tests ja schließlich da.»

Für den abschließenden Sonntag hat sich der 34-jährige Routinier aus der Schweiz noch einiges vorgenommen. «Heute waren die äußeren Bedingungen nicht ganz einfach», schilderte Tom. «Es gab sehr viel Wind, aber das war natürlich für alle gleich. Wir haben uns heute im Vergleich zur Konkurrenz nicht deutlich genug verbessert. Aber ich hoffe, dass uns am letzten Tag morgen auch bei der Rundenzeit noch ein Schritt nach vorne gelingt, damit wir vor dem Grand Prix vom kommenden Wochenende ein bisschen besser dastehen. Aber heute war mir das verbesserte Feeling wichtiger als die Rundenzeit.»

Tom Lüthi will nach dem elften WM-Rang von 2020 in diesem Jahr um den Titel fighten. In Losail hat er 2016 den Moto2-WM-Auftakt gewonnen. 2017 begann er in Doha die Saison mit dem zweiten Rang, dazu kommen dritte Ränge 2011, 2014 und 2015.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. John McPhee, Honda, 2:05,286 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,309 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,406

4. Pedro Acosta, KTM, + 0,694

5. Filip Salac, Honda, + 0,764

6. Carlos Tatay, KTM, + 0,857

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,871

8. Jaume Masia, KTM, + 0,888

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,966

10. Izan Guevara, GASGAS, + 0,971

11. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,039

12. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,160

13. Darryn Binder, Honda, + 1,163

14. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,231

15. Xavier Artigas, KTM, + 1,304



Ferner:

21. Jason Dupasquier, KTM, + 1,906

24. Maximilian Kofler, KTM, + 2,216

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Darryn Binder, Honda, 2:08,159 min

2. John McPhee, Honda, + 0,026 sec

3. Filip Salac, Honda, + 0,040

4. Dennis Foggia, Honda, + 0,042

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,112

6. Jaume Masia, KTM, + 0,114

7. Andrea Migno, Honda, + 0,276

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,325

9. Izan Guevara, GASGAS, + 0,376

10. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,621

11. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,675

12. Pedro Acosta, KTM, + 0,855

13. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,978

14. Riccardo Rossi, KTM, + 1,225

15. Kaito Toba, KTM, + 1,292

16. Jason Dupasquier, KTM, + 1,361



Ferner:

20. Maximilian Kofler, KTM, + 1,558