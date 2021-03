Xavi Vierge (1./Kalex): «So ist es immer in Katar»

Die Top-6 der Moto2-Zeitenliste war am Samstag beim Katar-Test gerade einmal 0,089 Sekunden auseinander. Kalex-Fahrer Xavi Vierge vom Team Petronas Sprinta überzeugte letztendlich mit der Bestzeit.

Der vorletzte Testtag, bevor die Saison für die GP-Klassen am Freitag in Katar beginnt, stellte sich als ein anspruchsvoller Tag heraus. Der starke Wind am Losail International Circuit brachte den meisten Fahrern einige Probleme bei der Testarbeit ein. Trotzdem preschte das Moto2-Feld nah an den Pole-Rekord von Joe Roberts aus dem letzten Jahr heran. Gerade einmal 0,7 Sekunden fehlten Vierge am Samstag auf den Rekord.



Der Spanier freute sich über die großen Fortschritte mit seinem Petronas-Team, für das erste Rennen am nächsten Wochenende ist er bereits startklar. «Wir sind sehr glücklich mit meiner und der Leistung des Teams. Das Wichtigste ist, dass wir es sehr genießen und wir konnten uns im Vergleich zum letzten Jahr sehr gut steigern», erklärte der 23-Jährige.

Vierge betonte anschließend: «Es fühlt sich gut an, mit einem Team ein zweites Jahr zusammenarbeiten zu können, wir verstehen uns sehr gut und wir fokussieren uns auf die wichtigsten Punkte.» Der Spanier startet seit 2016 in der Moto2-WM, wo er zwei Jahre für Tech3 am Start war. Anschließend wechselte er dreimal das Team: 2018 war er bei Intact GP neben Marcel Schrötter, 2019 ging er für Marc VDS an den Start. Seit 2020 heißt seine Heimat Petronas Sprinta Racing.

«Ich muss meinen Fahrstil stark verbessern, aber wir machen jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung. In Katar ist es immer dasselbe, zwischen den einzelnen Sessions verändern sich die Streckenbedingungen sehr, denn der Wind ist mal stärker und mal weniger stark, zusätzlich bringt er Sand auf die Strecke», erklärte der Kalex-Fahrer. «Hinzu kommt die Limitierung der Runden, deshalb fokussieren wir uns auf die Sessions am Nachmittag und Abend, denn das ist die Zeit der Qualifyings und Rennen. Es ist sehr wichtig, zu dieser Zeit konkurrenzfähig zu sein.»

Zur Erinnerung: Die Fahrer dürfen an den drei Testtagen insgesamt nur 111 Runden drehen, weil die Einheitsmotoren von Triumph auch noch die beiden Katar-GP-Wochenende am 28. März und 4. April überstehen müssen und die Lebensdauer nicht überstrapaziert werden soll.

Am finalen Testtag geht es für den Moto2-Piloten um das Feintuning. «Am Sonntag möchten wir so weitermachen, aber wir hoffen, dass das Wetter etwas besser sein wird, mit weniger Wind. Wir wollen uns bereitmachen für den Saisonstart nächste Woche.»

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979