Albert Arenas (20.): Auf der Suche nach Harmonie

Albert Arenas konnte beim zweiten Testtag in Katar seinen Abstand zur Spitze auf eine Sekunde verringern, jedoch fehlt es dem Spanier noch an Leichtigkeit. Aspar-Teamkollege Arón Canet brillierte erneut auf Platz 2.

Nachdem er am ersten Tag des Wintertest bereits mit nur 0,269 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 2 landete, bestätigte Arón Canet am Samstag seine starke Leistung. In der kombinierten Zeitenliste sicherte sich der Inde Aspar-Pilot erneut den zweiten Rang und verkürzte seinen Abstand auf Spitzenreiter Xavi Vierge (Kalex) auf 0,026 Sekunden.

Der Spanier absolvierte auf dem Losail Circuit insgesamt 33 Runden und glänzte mit einer Rundenzeit von 1:58,858 min. Zum Vergleich, die Pole-Zeit von Joe Roberts (Italtrans) lag im Vorjahr bei 1:58,136 min. Canet zeigte sich vor dem Saisonauftakt selbstbewusst. «Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung. Am Samstagmorgen war der Wind sehr stark, sodass ich meine Zeit vom Vortag nicht verbessern konnte. Aber am Nachmittag schaffte ich es dann doch», freute sich der 21-Jährige über Platz 2.

«Wir müssen uns in einigen Kurven verbessern, auch beim Set-up müssen wir noch etwas finden. Aber die Basis vom Motorrad stimmt und meine Rennpace ist ebenfalls recht gut», blickte der Moto3-Vizeweltmeister von 2019 auf die ersten beiden Rennen, die in den kommenden zwei Wochen in der katarischen Wüste ausgetragen werden.

Teamkollege und Moto2-Rookie Albert Arenas gewöhnte sich währenddessen zunehmend an sein Speed Up-Bike, welches seit dieser Saison den Namen Boscoscuro trägt, benannt man Firmenchef Luca Boscoscuro. Der Spanier schloss den Trainingstag auf der 20. Position ab, auf die Bestzeit von Vierge fehlten ihm 1,022 Sekunden. Damit verringerte er seinen Abstand auf die Spitze um über eine halbe Sekunde, denn am Freitag hatte der Moto3-Weltmeister auf Platz 23 liegend 1,654 Sekunden Rückstand zur Tagesbestzeit von Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo).

Arenas fokussierte sich am zweiten Testtag vorrangig auf sein Gefühl für das Motorrad. «Wir konzentrierten uns auf uns selbst und streben weiterhin nach Harmonie mit dem Motorrad, sodass alles automatischer abläuft und sich für mich leichter anfühlt», schilderte der Spanier seinen derzeitigen Eindruck. «Wir müssen uns Schritt für Schritt verbessern und es ist klar, dass wir noch viel harte Arbeit vor uns haben. Es wird kein leichter Weg, aber wir verbessern uns in jeder Session und schließen damit die Lücke zur Spitze», fasste der 24-Jährige seinen bisherigen Lernprozess zusammen.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942