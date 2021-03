Rául Fernández: «Dankbar für Ruhe und Geduld»

Das Red Bull KTM Ajo Team zieht nach dem Test in Katar eine durchweg positive Bilanz. Remy Gardner platzierte sich konstant unter den Top-5 und Rául Fernández fand sich als bester Rookie schnell mit der Kalex zurecht.

Das Red Bull KTM Ajo Team blickt mit großer Zuversicht auf die bevorstehenden beiden Rennen in Katar (28. März und 4. April), da sich beide Fahrer während der Testtage stets unter den besten zehn behaupten konnten. Die Moto2-Piloten durften an allen drei Tagen maximal 111 Runden drehen, da die Einheitsmotoren von Triumph auch noch beiden GP-Wochenenden überstehen müssen. Daher ließ das Ajo Team die Einheiten am Morgen aus und ging erst zur Mittagszeit auf die Strecke. Insgesamt spulten Remy Gardner und Rául Fernández 108 und 105 Runden ab und sicherten sich in den kombinierten Zeitenlisten Rang 3 und 8.

Teammanger Aki Ajo zeigte sich sichtlich zufrieden mit seinen Schützlingen. «Am Sonntag konzentrierten wir uns nicht nur auf eine gute Pace, sondern testeten viele technische Details, um auf das erste Rennen der Saison vorbereitet zu sein. Wir sind glücklich mit der Leistung beider Fahrer und das wichtigste ist, dass sie sich auf ihren Bikes wohlfühlen», bekräftigte der Finne.

Moto3-Aufsteiger Rául Fernández gab ein starkes Debüt in der mittleren Kategorie, als bester Rookie beendete er alle drei Testtage innerhalb der Top-10. Gesamtrang 8 und eine Bestzeit von 1:59,030 min übertrafen sowohl die Erwartungen des Spaniers als auch die des Teams. «Ich bin meinem Team wirklich sehr dankbar, sie geben mir so viel Ruhe und Gelassenheit, zudem sind sie überaus geduldig mit mir», berichtete der 20-Jährige vom Umgang innerhalb der Ajo-Mannschaft.

«Ich bin sehr glücklich mit dem Test. Am Sonntag hatten wir mittags einige Probleme, aber am Nachmittag zur Rennsimulation fühlte ich mich wieder gut. Auch wenn wir ein paar Kleinigkeiten noch verbessern müssen, sind wir bereit für das erste Rennen», so der zweifache Moto3-Sieger.

Nachdem er bereits das WM-Finale 2020 in Portimão gewinnen konnte, überzeugte Red Bull KTM Ajo-Neuzugang Remy Gardner beim dreitätigen IRTA-Test in Katar erneut. Tagesbestzeit am Freitag, Position 4 am Samstag und der dritte Platz am Sonntag, so die Bilanz des Australiers, der mit einer 1:58,703 min am letzten Tag die Spitzenzeit von Sam Lowes (Kalex) um nur 0,048 Sekunden verfehlte.

Der WM-Sechste von 2020 gilt als Titelfavorit und hat sein Ziel für die Saison klar vor Augen. «Ich bin sehr glücklich mit unserer Arbeit beim Test. Obwohl die Bedingungen nicht optimal waren, konnten wir ein hohes Tempo vorlegen. Doch das wichtigste ist, dass wir uns über die Dinge für nächstes Wochenende im Klaren sind, weshalb ich das erste Rennen das Jahres kaum abwarten kann», gab sich 23-Jährige angriffslustig.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390