Sam Lowes (Kalex): Test-Bestzeit ohne Zeitenjagd

Aus Sam Lowes spricht nach der Moto2-Bestzeit beim dreitägigen IRTA-Test in Katar das Selbstvertrauen. «Das Motorrad fühlte sich großartig an», schwärmte der Marc-VDS-Fahrer nach der Rennsimulation.

«Heute war ein sehr guter Tag, es ist immer schön, wenn man am Ende Schnellster ist», freute sich Sam Lowes am Sonntagabend in Doha. Dabei war der Marc-VDS-Kalex-Pilot in der letzten Session des Katar-Tests vor dem Saisonauftakt gar nicht erst auf Zeitenjagd gegangen. Trotzdem lag seine Bestzeit, eine 1:58,655 min, nur eine gute halbe Sekunde über dem All-Time-Lap-Record von Joe Roberts, der im Vorjahr in 1:58,136 min zur Pole-Position gestürmt war.

«Wir haben in den vergangenen zwei Tagen viel am Motorrad gearbeitet, um mir ein gutes Gefühl zu geben, und in der letzten Session haben wir heute Abend unser bestes Paket zusammengefügt und eine Rennsimulation absolviert», berichtete Lowes. «Ich hatte einen sehr guten Rhythmus und hätte nicht erwartet Schnellster zu sein, weil ich nicht auf Zeitenjagd gegangen bin. Ich bin nur meinen Long-Run gefahren und dabei kam die Zeit raus. Ich bin sehr happy.»

Im Hinblick auf die zwei Rennen des Katar-Doppels, ließ der WM-Dritte und dreifache GP-Sieger des Vorjahres durchblicken: «Das Team hat einen großartigen Job gemacht, weil sich das Motorrad zu dem Zeitpunkt, an dem am Sonntag auf das Rennen stattfinden wird, großartig anfühlte, vor allem mit gebrauchten Reifen.»

«Wir haben den ganzen Winter über einen guten Job gemacht, jetzt kann ich mich auf das Rennwochenende freuen. Ich erwarte, dass wir viel Spaß haben werden zum Start in die Saison», erklärte der 30-Jährige selbstbewusst.

Schwieriger gestaltete sich der dritte und letzte Testtag dagegen für seinen Teamkollegen Augusto Fernandez. Der Spanier konzentrierte sich vor allem auf das Set-up, weil er noch auf der Suche nach mehr Grip im Kurvenausgang und mehr Stabilität in der Beschleunigung war. Ein Sturz erschwerte das Vorhaben, am Ende wurde es nur der 24. Platz in der Zeitenliste.

«Es war ein harter Tag und es ist schade, dass wir den Test so beenden. Ich fühlte mich nicht gut auf dem Bike und hatte auch noch einen Crash in Kurve 6, es war eine schwierige Session», seufzte Fernandez, der gleichzeitig betonte: «Wir hatten zwei positive Tage, was bedeutet, dass ich schnell vergessen muss, was heute passiert ist. Ich bin von den Zeiten her nicht so weit weg und ich bin überzeugt, dass wir nach der ganzen Arbeit im Rennen unser Potenzial zeigen können.»

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390