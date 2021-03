Tom Lüthi (20.): «Ich hoffte auf bessere Rundenzeit»

Der Schweizer Routinier Tom Lüthi wollte heute beim Moto2-Test in Losail/Katar den Rückstand auf die Spitze verringern. Aber er fiel auf den 20. Tagesrang zurück.

Tom Lüthi wollte sich nach Platz 12 am Freitag und Platz 15 am Samstag am Finaltag der IRTA-Moto2-Tests auf dem Losail Circuit noch einmal steigern. Doch der 34-jährige Schweizer, der 2020 in Doha vom enttäuschenden 18. Startplatz (er verlor im Qualifying 2 damals 1,148 sec auf Joe Roberts) losfuhr und im Rennen über Platz 10 nicht hinauskam, fiel am heutigen Sonntag auf Platz 20 zurück. Rückstand auf die Bestzeit von Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing/Kalex) betrug 1,003 Sekunden.

«Es ist heute leider zum Schluss nicht so schnell gegangen, wie ich es mir vorgestellt habe», stellte der Kalex-Pilot aus dem spanischen Pertamina Mandalika SAG Team von Eduardo Perales im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Ich habe eigentlich gehofft, dass ich schneller fahren kann. Das haben wir leider nicht hingebracht. Es ist heute wieder komisch gewesen von den Bedingungen her. Am Nachmittag war es heiß, am Abend hat der Wind nachgelassen, dazu ist es auch kühler geworden. Ich habe mir bei den kühleren Bedingungen eine bessere Rundenzeit erwartet. Aber es hat nicht geklappt.»

Der Routinier (17 GP-Siege, total 65 Podestplätze) aus Oberdiessbach im Berner Oberland lässt sich jedoch nicht entmutigen. «Wir schaffen weiter. Die Zusammenarbeit im Team mit Crew-Chief Lluis Lleonart ist wirklich der Hammer. Der Rückstand ist zu groß, ganz klar. Uns ist eigentlich klar, dass wir die Basis, die ich beim Set-up brauche, noch nicht gefunden haben. Jetzt wird die Arbeit fortgesetzt. Wir hoffen, dass uns am GP-Wochenende Fortschritte gelingen», meinte der 125-ccm-Weltmeister von 2005.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Jaume Masia, KTM, 2:04,263 min

2. Pedro Acosta, KTM, + 0,306 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,440

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,455

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,527

6. John McPhee, Honda, + 0,624

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,665

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,840

9. Filip Salac, Honda, + 0,883

10. Darryn Binder, Honda, + 0,885

11. Xavier Artigas, Honda, + 0,953

12. Jason Dupasquier, KTM, + 0,962

13. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,024

14. Kaito Toba, KTM, + 1,058

15. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,093

16. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,134

17. Stefano Nepa, KTM, + 1,241

18. Andrea Migno, Honda, + 1,477

19. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,657

20. Carlos Tatay, KTM, + 1,665

21. Lorenzo Fellon, Honda, + 1,684

22. Deniz Öncü, KTM, + 1,753

23. Maximilian Kofler, KTM, + 2,218

24. Yuki Kunii, Honda, + 2,225

25. Riccardo Rossi, KTM, + 2,436

26. Andi Farid Izdihar, Honda, + 2,747

27. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 2,757

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390