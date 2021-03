Marcel Schrötter: «Viel unausgeschöpftes Potenzial»

Das Liqui Moly Intact GP Team will im Doha-GP im Vergleich zum ersten Moto2-Rennwochenende des Jahres einen Schritt nach vorne machen – angefangen beim Qualifying, betonen Marcel Schrötter und Tony Arbolino.

Am Sonntag arbeitete sich Marcel Schrötter mit einer konkurrenzfähigen Pace auf den achten Platz nach vorne. Der 28-Jährige freut sich, dass er eine weitere Woche in Doha zur Verfügung hat, um sein Potenzial noch mehr auszuschöpfen und zu versuchen, im Qualifying eine bessere Ausgangsposition zu erkämpfen.

«Ich bin eigentlich kein großer Fan von Back-to-Back-Rennen, aber diesmal freue ich mich tatsächlich, nochmal hier in Qatar fahren zu können. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier noch ziemlich viel unausgeschöpftes Potenzial haben», betonte der Bayer. «Die größte Schwierigkeit hier in Katar ist nur, dass die Bedingungen zwischen den Sessions am Nachmittag und denen am Abend so extrem schwanken. Man kann daher nicht viel probieren. Zumal wir wissen, dass wir von der Pace gut aufgestellt sind. Natürlich fehlt es hier und da noch etwas, aber am Rennsonntag kam dann beispielsweise der Faktor Wind wieder hinzu, von daher freue ich mich, dass wir da einfach noch weiter an der Feinabstimmung arbeiten können.»

«Es sind letztlich nur ein paar Details, die wir verbessern müssen, sodass ich mich persönlich auch darauf anpassen kann. Wir werden alles daran setzen, eine bessere Startposition zu erkämpfen und dann denke ich, können wir wieder ein gutes Rennen fahren», blickte Schrötter voraus.

Intact-GP-Teamkollege Tony Arbolino beendete sein erstes Moto2-Rennen auf Platz 16. Für den 20-jährigen Italiener ist diese Woche das Ziel, wieder einen Schritt nach vorn zu machen und hoffentlich die ersten WM-Punkte zu sammeln.

«Ich habe am letzten Wochenende viel gelernt, besonders von meinem Fehler in der ersten Kurve, und ich hatte wirklich eine gute Pace im Rennen. Das gibt mir viel Motivation für diese Woche», versicherte der Moto3-Vizeweltmeister des Vorjahres. «Mein Ziel ist es, mich weiter zu verbessern und aus unserer ersten Rennwoche zu lernen, damit ich eine bessere Position erreichen kann, wenn möglich, innerhalb der Punkte. Um ein einfacheres Rennen vor mir zu haben, müssen wir die Qualifikationsrunde besser managen und dann sehen, was passiert.»

Katar-GP, Moto2-Ergebnis, 28. März:

1. Sam Lowes, Kalex

2. Remy Gardner, Kalex, + 2,260 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 5,228

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 5,241

5. Raul Fernandez, Kalex, + 6,145

6. Joe Roberts, Kalex, + 6,786

7. Jake Dixon, Kalex, + 8,721

8. Marcel Schrötter, Kalex, + 10,911

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 12,493

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 16,800

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 17,147

12. Celestino Vietti, Kalex, + 17,289

13. Aron Canet, Boscosuro, + 17,527

14. Augusto Fernandez, Kalex, + 17,540

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 17,816

16. Tony Arbolino, Kalex, + 18,211