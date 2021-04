Publikumsliebling Ralf Waldmann: Drei Jahre danach

Lang, lang ist es her: Reiterberger und Waldi beim Red Bull-Rookies-Cup in Estoril 2008

Drei Jahre nach dem tragischen Tod des deutschen Motorrad-Helden Ralf Waldmann spricht seine Lebensgefährtin Heike Teschner über den immer noch schmerzhaften Verlust und treue Freunde wie Markus Reiterberger.

Am 10. März 2018 ist Ralf Waldmann völlig unerwartet verstorben. Der deutsche Motorrad-Held und 20-fache Grand Prix-Sieger wurde nur 51 Jahre alt. Ralf Waldmann erlag in seinem Elternhaus in Ennepetal einem Herzinfarkt. Waldmanns Lebensgefährtin Heike Teschner schildert drei Jahre nach dem Verlust: «Ich kann es immer noch nicht glauben. Wenn ich Waldi damals nicht gefunden hätte und dann stundenlang am offenen Sarg gesessen hätte... Manchmal glaube ich, dass er zurückkommen müsste. Vielleicht kann ich deswegen seinen Kleiderschrank immer noch nicht ausräumen.»

Teschner verfolgt die Rennszene auch weiterhin mit Interesse. Mit Freunden wie Waldis einstigem Schützling Markus Reiterberger (27) steht Teschner nach wie vor in Kontakt. «Ich habe in den vergangenen drei Jahren erlebt, wer die wahren Freunde sind», bekennt Teschner.

Heike Teschner berichtet: «Reiti schickt mir jedes Jahr etwas Geld für die Grabpflege. Dabei müsste er es wirklich nicht tun. Mir geht es auch nicht um das Geld. Ich habe Reiti auch gesagt, es wäre wirklich nicht notwendig. Aber er besteht darauf, weil ihm Waldi in seiner Karriere so viel geholfen hat und er ihm zu Lebzeiten nichts mehr zurückgeben konnte.»