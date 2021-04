Taiga Hada: Von der Moto2-EM zum WM-Debüt für NTS

Weil Barry Baltus nach dem Handgelenksbruch auch den anstehenden Spanien-GP verpassen wird, bietet das NTS RW Racing GP Team in Jerez den Japaner Taiga Hada als Ersatz auf – wieder einen Debütanten.

Der 16-jährige Barry Baltus brach sich bei seinem Moto2-Debüt in Katar bekanntlich das linke Handgelenk. Die Reha schreite gut voran, dem jungen Belgier gehe wieder besser, versicherte RW-Racing-GP-Teammanager Jarno Janssen. «Wir wollen aber kein Risiko eingehen, wenn es um die Gesundheit unserer Fahrer geht. Deshalb haben wir entschieden, uns wieder nach einem Ersatzfahrer umzusehen», ergänzte er vor dem anstehenden Spanien-GP.

Für Portimão war die Wahl auf Fraser Rogers gefallen: Seinen ersten Grand Prix in der Moto2-WM beendete der 25-jährige Brite mit einem Rückstand von 1:21,9 min auf Rang 20. In Jerez wird mit Taiga Hada wieder ein Neuling auf der NTS sitzen, wie am Sonntag bekannt wurde.

Hada kennt den «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» aus der CEV-Meisterschaft. Im Vorjahr beendete der Japaner die Moto2-EM hinter Yari Montella, Niki Tuuli und Alessandro Zaccone auf dem vierten Gesamtrang. Beim Auftakt in die Saison 2021 sammelte der 25-Jährige auf der Kalex des AGR Teams am Wochenende in Estoril die Plätze 6 und 5.

Hada freut sich auf seine WM-Chance, kündigte aber auch ganz nüchtern an: «Mein Hauptziel für den GP in Jerez wird sein, das Rennen ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu Ende zu fahren. Abgesehen davon will ich von den Stammfahrern lernen, vor allem von meinem Teamkollegen Hafizh Syahrin. Und natürlich werde ich auch dem Team bestmöglich helfen, indem ich viele Daten sammle und viel Feedback abgebe.»

Zur Erinnerung: NTS steht 2021 nach drei Grand Prix noch ohne WM-Punkte da.

Moto2-WM Stand nach 3 von 19 Grand Prix:

1. Gardner, 56 Punkte. 2. Raul Fernandez, 52. 3.Lowes, 50. 4. Bezzecchi, 36. 5. Di Giannantonio, 27. 6. Canet, 23. 7. Roberts, 23. 8. Augusto Fernandez, 23. 9. Vierge, 16. 10. Schrötter, 14. – Ferner: 23. Lüthi, 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 75 Punkte. 2. Boscoscuro, 29. 3. MV Agusta, 2.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 108 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team, 73. 3. Sky Racing Team VR46, 49. 4. Italtrans Racing Team, 29. 5. Inde Aspar Team, 27. 6. Federal Oil Gresini Moto2, 27. 7. Petronas Sprinta Racing, 25. 8. Liqui Moly Intact GP, 19.