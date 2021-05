Le Mans, FP3: Keine Steigerungen, Raul Fernandez vorn

Mit seinem letzten Umlauf hat sich Raul Fernandez noch an die Spitze gesetzt und das dritte Freie Training für sich entschieden. Allerdings ließ der Kurs in Le Mans keine Zeitverbesserungen im Vergleich zum Freitag zu.

Wegen der feuchten Bedingungen am Samstagvormittag waren Zeitverbesserungen in der Moto2-Klasse unmöglich, obwohl die Strecke in Frankreich gegen Ende der Einheit immer besser wurde. Somit unterschied sich das FP2-Ergebnis nicht von der kombinierten Zeitenliste nach drei Freien Trainings. Während Marcel Schrötter in Le Mans den direkten Sprung in Q2 schafft, muss sich Thomas Lüthi einmal mehr im ersten Teil beweisen.

Im Teilnehmerfeld gibt es Veränderungen: Yari Montella verletzte sich im ersten Freien Training und fällt für das restliche Wochenende aus. Er wird von Alonso Lopez vertreten. Der Spanier fuhr im Vorjahr noch für das Sterilgarda Max Racing Team in der Moto3-Klasse.

Die Bedingungen am Samstag waren zunächst noch knifflig. Eine trockene Spur war noch nicht zu erkennen und deswegen gingen die Fahrer mit Regenreifen auf die Strecke. Jake Dixon kehrte aber unverzüglich mit technischen Problemen im Gepäck wieder zurück. Die ersten Zeiten lagen 15 Sekunden hinter der schnellsten Freitagsrunde von Sam Lowes (1:36,307 min).

Die Reihenfolge nach zehn Minuten: Augusto Fernandez - Lorenzo Baldassarri - Remy Gardner - Simone Corsi - Jorge Navarro.

Kurz vor Halbzeit hatten acht Fahrer noch keine gezeiteten Runden auf das Tableau gebracht - darunter auch Marcel Schrötter. Ein höheres Risiko ging dann Marco Bezzecchi ein, der als erster Fahrer Trockenreifen aufziehen ließ. In seiner ersten Runde fehlten dem vorsichtig fahrenden Kalex-Fahrer aber noch sechs Sekunden auf die Bestzeit. Wenig später arbeitete er sich schon auf den zwölften Platz nach vorn.

Die Strecke ließ nun bessere Zeiten zu. Bezzecchi verbesserte seine Zeit und setzte sich mit einer 1:46,576 an die Spitze. Hafizh Syahrin folgte dahinter. Allerdings schauten sich auch viele Rivalen das Geschehen auf der Strecke von der Box aus an.

Das änderte sich in der Schlussviertelstunde. Bezzecchi war mittlerweile bei einer 1:44,773 min angekommen, doch auch die Konkurrenz machte sich wieder bereit. Syahrin unterbot die Zeit um über eine Sekunde und Canet setzte sich auf P2.

Nun wurde es immer trockener. Tony Arbolino übernahm P1 und umrundete den Kurs in 1:40,781 min. Die Differenz zum 14. in der kombinierten Zeitenliste betrug sieben Minuten vor dem Ende der Session nur noch etwas mehr als drei Sekunden. Es wurde immer hektischer. Sollte sich an den Q2-Tickets noch etwas ändern?

Arbolino steigerte sich weiter (1:38,951 min) und auch Thomas Lüthi lieferte als zwischenzeitlicher Dritter ordentliche Zeiten ab. Er wurde aber wieder durchgereicht. Ganz vorne landete mit dem letzten Umlauf Raul Fernandez. Dahinter komplettierten Jorge Navarro und Augusto Fernandez die Top 3.

Die Qualifikation beginnt um 15.10 Uhr mit dem ersten Teil. Die Entscheidung um die Pole-Position fällt ab 15.35 Uhr.

Moto2-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:36,307 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,075

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,225

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,298

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,333

6. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,441

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,476

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,506

9. Stefano Manzi, Kalex, + 0,552

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,554

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,557

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,632

13. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,652

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,752



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, +1,052

Moto2-Ergebnis, Le Mans, FP3

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:38,239 min

2. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,526 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,650

4. Tony Arbolino, Kalex, + 0,712

5. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,745

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,791

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,899

8. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,996

9. Ai Ogura, Kalex, + 1,157

10. Joe Roberts, Kalex, + 1,268

11. Fabio Di Giannantonio, + 1,340

12. Stefano Manzi, Kalex, + 1,358

13. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,437

14. Hafizh Syahrin, NTS, + 1,505



Ferner:

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,506

17. Thomas Lüthi, Kalex, + 1.681