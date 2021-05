Le Mans: Pole-Premiere für Rookie Raul Fernandez

Zum ersten Mal startet Moto2-Neuling Raul Fernandez von der Pole-Position. Das spanische Talent verwies Marco Bezzecchi und Joe Roberts auf die Ränge 2 und 3. Marcel Schrötter stürzte und legt am Sonntag von P14 los.

Shootingstar Raul Fernandez startet beim Frankreich-GP der Moto2-Klasse von der Pole-Position. Der Sieger des WM-Laufs in Portugal schlug in einer bezüglich des Wetters durchwachsenen und äußerst kniffligen Session Marco Bezzecchi und Joe Roberts und sicherte sich in seiner Premierensaison beim fünften Anlauf seine erste Pole-Position. «Ich habe nicht wirklich nachgedacht und habe gehofft, dass die Wetterbedingungen besser sein werden als noch am Freitag. Jetzt habe ich es geschafft, das ist unglaublich», sagte der Spanier.

Marcel Schrötters Rhythmus wurde durch einen Sturz gestört. Er belegt den 14. Rang, während WM-Spitzenreiter Remy Gardner von P7 losfährt. Sam Lowes kam nicht über den zehnten Platz hinaus.

Der erste Startplatz ist in Le Mans ohnehin nicht so entscheidend, wenn man die Geschichtsbücher zurate zieht. Lediglich Francesco Bagnaia, der inzwischen für Ducati in der Königsklasse fährt, gewann in Frankreich von der Pole. Die übrigen neun Sieger der insgesamt elf Rennen kamen von weiter hinten.

Pünktlich zur Eröffnung des Kampfs um die Pole-Position meldete sich der Regen zurück. Die Lotterie begann, doch fast alle Piloten setzten auf Trockenreifen. Neben den feuchten Bedingungen nahm aber auch der Wind zu.

Joe Roberts rutschte als einer der ersten Fahrer von der Piste, blieb aber auf seiner Kalex sitzen. Sam Lowes ging mit Trockenreifen raus, doch dieses Risiko ging nicht auf. Schneller reagierte Raul Fernandez. Dessen Teamkollege Remy Gardner lag bei Halbzeit mit einer Zeit von 1:54,205 min ganz vorn.

Ai Ogura stürzte per Highsider in Turn 7 und auch Marcel Schrötter crashte in der Schlusskurve. Beide konnten aber rasch wieder aufsteigen und die Session fortsetzen.

Das Sturzfestival ging weiter: Jorge Navarro erwischte es sechs Minuten vor Ablauf der Uhr und auch Nicoló Bulega sowie Simone Corsi reihten sich in diese Reihe ein. Zeitgleich kletterte Roberts auf P1. Rookie Raul Fernandez antwortete mit einer 1:52,611 min. Doch davon ließ sich Roberts nicht beeindrucken. Er schlug zurück.

Schrötter fehlte noch eine Zeit. Dies sollte sich erst in der Schlussminute ändern. Er beendete die Zeitenjagd als 14. Vorne behauptete sich Fernandez. Ein großer Sprung gelang noch Bezzecchi, der in die erste Reihe vorstieß.

Im ersten Teil der Qualifikation, der noch recht trocken ablief, schien es zunächst so, als könnte sich Tony Arbolino vom deutschen Liqui Moly Intact GP-Team qualifizieren. Fünf Minuten vor dem Schluss ging es aber allmählich nach hinten. Stattdessen ging Ai Ogura als Spitzenreiter in die Endphase. Er wurde lediglich von Joe Roberts noch geschlagen. Außerdem kamen die beiden MV-Agusta-Piloten Simone Corsi und Lorenzo Baldassarri weiter. Thomas Lüthi verpasste dagegen das Weiterkommen deutlich.

Alonso Lopez, der Vertreter des verletzten Yari Montella, kam bei seinem Debüt nicht über den letzten Platz hinaus. Zwei Ränge davor landete bei seinem Comeback Barry Baltus.

Ergebnisse Moto2-Qualifying 2, Le Mans:

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:50,135 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,240 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,379

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,647

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,661

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,997

7. Remy Gardner, Kalex, + 1,011

8. Hector Garzo, Kalex, + 1,080

9. Stefano Manzi, Kalex, + 1,225

10. Sam Lowes, Kalex, + 1,896

11. Nicoló Bulega, Kalex, + 2,088

12. Xavi Vierge, Kalex, + 2,138

13. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 2,452

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 2,618



Ferner:

22. Thomas Lüthi, Kalex