Lorenzo Dalla Porta nach Platz 11 disqualifiziert

Bittere Pille für Lorenzo Dalla Porta, den Moto3-Weltmeister von 2019: Nach Platz 11 im Moto2-Rennen in Le Mans flog er aus der Wertung – sein Gesamtgewicht lag 1 kg unter dem Limit.

Der Italiener Lorenzo Dalla Porta musste nach seinem sauberen elften Platz beim «Shark Grand Prix de France» auf dem Circuit Bugatti eine bittere Pille schlucken. Weils eine Kawlex-Moto2-Maadchine nach dem Rennen gewogen und für zu leicht befunden wurde, wurde Dalla Porta disqualifiziert.

In der Moto2-Klasse gilt ein Mindestgewicht für Bike-Fahrer und Ausrüstung (Helm, Lederkombi mit Airbag, Stiefel, Handschuhe, Proktektoren) von 217 kg. Das Motorrad des Italtrans-Teams, das 2020 die WM mit Enea Bastianini gewann, wog nur 216 kg.

Damit hat Italtrans gegen den Artikel 2.5.4.1. der «FIM World Championship Grand Prix Regulations» verstoßen.

In der Moto2-Klasse kam es zuletzt 2018 zu Disqualifikationen. In Misano verlor Domi Aegerter bei Kiefer Racing damals seinen Sieg, weil unerlaubte Zusätze im Liqui-Moly-Einheitsöl gefunden wurden. Und in Motegi 2018 wurde Fabio Quartararo nach seinem Sieg auf der Speed-up disqualifiziert, weil sein Hinterreifen 0,05 bar zuwenig Luftdruck aufwies.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Raúl Fernández, Kalex, 40:46,101 min

2. Gardner, Kalex, + 1,490 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 4,599

4. Arbolino, Kalex, + 7,503

5. Bendsneyder, Kalex, + 11,887

6. Schrötter, Kalex, + 27,829

7. Ogura, Kalex, + 27,975

8. Di Giannantonio, + 28,112

9. Corsi, MV Agusta, + 28,204

10. Navarro, Boscoscuro, + 28,432

11. Chantra, Kalex, + 28,749*

12. Bulega, Kalex, + 29,316

13. Ramirez, Kalex, + 31,605

14. Arenas, Boscoscuro, + 32,080

15. Syahrin, NTS, + 32,571



* einen Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde überschritten)

Moto2-WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Gardner 89 Punkte. 2. Raúl Fernández 88. 3. Bezzecchi 72. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Schrötter 30. 9. Ogura 29. 10. Vierge 26. – Ferner: 27. Lüthi 1.