Le Mans: Raul Fernandez siegt, Schrötter auf Platz 6

Raul Fernandez und Remy Gardner bescherten dem Ajo-Rennstall einen Moto2-Doppelsieg in Le Mans. Intact GP brachte beide Fahrer in die Top-6, Tom Lüthi dagegen stürzte.

In der Nacht und am Sonntagmorgen hatte es rund um den Circuit Bugatti heftig geregnet, die Moto3-Klasse absolvierte daher das erste Regenrennen der Saison.



Die Strecke trocknete aber immer weiter ab, das bedeute für die Moto2-Piloten, die um 12.20 Uhr losfuhren, dass ihr Rennen zum «dry race» erklärte wurde – und damit Slick-Reifen angesagt waren.

So lief das fünfte Moto2-Rennen der Saison

Start: Bezzecchi geht von Startplatz 2 in Führung, Pole-Setter Raul Fernandez reiht sich auf Platz 2 ein, gefolgt von Roberts, Canet und Augusto Fernandez. WM-Leader Gardner fällt nach einem Kontakt mit Vierge in Kurve 4 auf P10 zurück.



1. Runde: Canet, der kurz zuvor Roberts überholt hat, fliegt per Highsider ab. Schrötter ist auf P15, Lüthi auf P21.



2. Runde: Bezzecchi führt 0,3 sec vor Fernandez. Augusto Fernandez (3.) stürzt in Kurve 11!



3. Runde: Stefano Manzi (11.) landet in Kurve 7 im Kiesbett, nachdem er dem vor ihm fahrenden Tony Arbolino zu nahe gekommen war. Schrötter ist inzwischen Zwölfter. Montella-Ersatzmann Alonso Lopez stürzt in Kurve 10.



4. Runde: Drei Fahrer fallen mit einem Schlag aus den Top-10: Lowes stürzt in Kurve 8 und räumt Vierge ab. MV Agusta-Pilot macht gleichzeitig, aber unabhängig davon einen Ausflug ins Kiesbett. Vorne schnappt sich Roberts Platz 2 von Fernandez und nimmt Bezzecchi ins Visier.



5. Runde: Roberts stürzt dann aber in Kurve 9! Fernandez übernimmt die Führung von Bezzecchi.



6. Runde: Bendsneyder fährt als neuer Dritter eine Sekunde hinter der Spitze. Er hat Gardner und Arbolino (zu diesem Zeitpunkt schnellste Rennrunde für den Intact-Rookie!) im Schlepptau.



7. Runde: Fernandez schüttelt Bezzecchi ab. Garzo (6.) wird von Di Giannantonio aus dem Rennen geschoben.



8. Runde: Schrötter liegt auf Platz 7, Lüthi ist als 14. in den Punkterängen angekommen.



9. Runde: Bendsneyder und Co. schieben sich immer weiter an Bezzecchi heran.



10. Runde: Di Giannantonio bekommt für den Zwischenfall mit Garzco einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt und fällt auf P11 zurück.



11. Runde: Fernandez hat einen Vorsprung von einer Sekunde. Bezzecchi hält ein paar Zehntel auf Bendsneyder. Arbolino hängt am Heck von Gardner. Schrötter führt als Sechster die nächste Gruppe an.



12. Runde: Di Giannantonio muss nochmal den Umweg nehmen, weil er seinen ersten Penalty nicht richtig ausgeführt hatte – er fällt (hinter Lüthi) auf P14 zurück.

13. Runde: Bezzecchi hat nach einem Fehler von Bendsneyder etwas mehr Luft. Hinter dem Niederländer lauern Gardner und Arbolino.



14. Runde: Fernandez baut seinen Vorsprung auf 1,3 sec aus.



15. Runde: Schrötter liegt auf P8, Lüthi auf P14 – aber dann stürzt der Schweizer in Kurve 8!



16. Runde: «Bez» macht in den ersten Sektoren ein paar Zehntel gut, Fernandez kontert – der Abstand bleibt bei knapp über einer Sekunde. Eine weitere Sekunde dahinter geht Gardner in Kurve 11 an Bendsneyder vorbei.



17. Runde: Auch Arbolino schnappt sich Bendsneyder. Der SAG-Fahrer schaut sich um, dahinter klafft aber eine Lücke von mehr als zehn Sekunden.



18. Runde: Gardner nähert sich Bezzecchi an, noch trennen die beiden rund sechs Zehntel.



19. Runde: Bezzecchi geht in Kurve 8 weit, Gardner ist durch und neuer Zweiter. Schrötter kämpft auf Platz 9.



20. Runde: Die beiden Ajo-Fahrer an der Spitze trennen fünf Runden vor Schluss knapp 1,5 sec.



21. Runde: Bezzecchi muss abreißen lassen. Beaubier (6.) stürzt in Kurve 3 und wirft damit eine persönliche Bestleistung weg.



22. Runde: Schrötter arbeitet sich wieder bis auf P6 nach vorne. Bezzecchi bekommt ein «track limits warning».



23. Runde: Fernandez baut seinen Vorsprung um ein paar Zehntel aus.



24. Runde: Zwei Runden vor Schluss führt Fernandez 1,8 sec vor Gardner und 4,5 sec vor Bezzecchi. Arbolino fehlen gut zwei Sekunden auf das Podest. Schrötter liegt auf P6, der Bayer muss sich aber vor Di Giannantonio und Co. in Acht nehmen.



Letzte Runde: Raul Fernandez fährt ungefährdet seinem zweiten Moto2-Sieg entgegen, Gardner und Bezzecchi sind zu weit weg.



Für das deutsche Liqui Moly Intact GP Team bringen Tony Arbolino und Marcel Schrötter die Plätze 4 und 6 heim.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Raul Fernandez, Kalex

2. Gardner, Kalex, + 1,490 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 4,599

4. Arbolino, Kalex, + 7,503

5. Bendsneyder, Kalex, + 11,887

6. Schrötter, Kalex, + 27,829

7. Ogura, Kalex, + 27,975

8. Di Giannantonio, + 28,112

9. Corsi, MV Agusta, + 28,204

10. Navarro, Boscoscuro, + 28,432

Moto2-WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Gardner 89 Punkte. 2. Raul Fernandez 88. 3. Bezzecchi 72. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. – Ferner: 8. Schrötter 30. 27. Lüthi 1.