Mugello FP1: Lowes holt die Bestzeit, Lüthi crasht

Sam Lowes will sich nach der Nullnummer in Le Mans im Titelkampf der Moto2 zurückmelden. Am Freitag ist ihm das in Mugello eindrucksvoll gelungen. Marcel Schrötter liegt knapp außerhalb der Top 10, Thomas Lüthi stürzte.

Sam Lowes fehlen in Mugello nach zwei Freien Trainings nur 0,256 sec auf Marcel Schrötters Pole-Zeit von 2019. Der Brite verwies seine Konkurrenten im Kampf um die Moto2-Krone auf die Plätze. Raul Fernandez landete auf P2 in der kombinierten Zeitenliste, WM-Spitzenreiter Gardner wurde Siebter und Marco Bezzecchi schob sich dazwischen auf P5.

Raul Fernandez unterbot gleich in seinem zweiten Umlauf die Bestzeit des Morgens. Er umrundete den 5,245 Kilometer langen Kurs in der Toskana in einer Zeit von 1:51,569 min. Direkt im Anschluss verhinderte er mit einer guten Reaktion einen Abflug.

Joe Roberts und Thomas Lüthi schafften es hingegen nicht, den Crash abzuwenden. Roberts, der in FP1 am schnellsten war, stürzte in Kurve 5 und wenig später erwischte es Thomas Lüthi in Kurve 8. Zum Zeitpunkt des Unfalls lag er auf dem 21. Platz in der kombinierten Zeitenliste. Viele Fahrer befanden sich bei Anbruch der Schlussviertelstunde in ihren Boxen, sodass die Fernandez` Bestzeit vorerst noch Bestand hatte. Der Spanier, Sam Lowes, Jorge Navarro und Marco Bezzechi unterboten die 1:52-min-Marke am Nachmittag. Am Morgen hatten auch Roberts und Remy Gardner 1:51er-Zeiten hingelegt.

Marcel Schrötter erfüllte unauffällig seine Arbeit und lag zwischenzeitlich auf dem 17. Platz. In der kombinierten Zeitenliste lag er acht Minuten vor Ablauf der Uhr immer noch auf P13. Lüthi konnte sich nach seinem Unfall dagegen nicht mehr verbessern. Er muss auf eine Steigerung in FP3 hoffen, um sich doch noch für Q2 direkt zu qualifizieren. Die guten Eindrücke des zusätzlichen Tests in Montmeló konnte er jedoch vorerst noch nicht bestätigen.

Zur Erinnerung: Nur die Top 14 in der kombinierten Zeitenliste nach drei Freien Trainings kommen direkt weiter. In Q1 haben vier weitere Piloten die Möglichkeit, das Ticket zu lösen.

Die letzten Attacken begannen und Sam Lowes kletterte mit einer Zeit von 1:51,521 min auf P1. Schrötter schob sich auf P11 nach vorn und im letzten Umlauf untermauerte Lowes seine Ambitionen mit einer 1:51,385 min. Mit einem schlechten Gefühl beendeten Somkiat Chantra und Marcos Ramirez den Freitag. Beide Fahrer stürzten.

Debütant Fermín Aldeguer, der den verletzten Yari Montella ersetzt, lieferte einen soliden Job ab und belegte den 19. Platz.

Moto2-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:51,385 min

2. Raul Fernandez, Kalex, 0,184, min

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,308

4. Joe Roberts, Kalex, + 0,361

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,465

6. Tony Arbolino, Kalex, + 0,591

7. Remy Gardner, Kalex, + 0,599

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,622

9. Xavi Vierge, Kalex, + 0,696

10. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,966

11. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,972

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,077

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,096

14. Hector Garzo, Kaelx, +1,146



Ferner:

26. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,668

Moto3-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Binder, Honda, 1:56,661 min

2. Foggia, Honda, + 0,196 sec

3. McPhee, Honda, + 0,281

4. Fenati, Husqvarna, + 0,509

5. Rodrigo, Honda, + 0,595

6. Suzuki, Honda, + 0,636

7. Öncü, KTM, + 0,664

8. Antonelli, KTM, + 0,719

9. Migno, Honda, + 0,836

10. Masia, KTM, + 0,882



Ferner:

14. Dupasquier, KTM, + 1,146

16. Acosta, KTM, + 1,257

28. Kofler, KTM, + 2,419