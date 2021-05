Sam Lowes (Sturz): «Dachte, das Manöver ist möglich»

Das Elf Marc VDS Team verlässt Le Mans punktelos. Augusto Fernández beförderte seine Kalex in Runde 2 ins Kiesbett, zwei Runden später folgte Sam Lowes, der mit einem missglückten Manöver auch Xavi Vierge zu Boden riss.

Nach einem perfekten Saisonstart, der Sam Lowes mit zwei Siegen als WM-Führender aus der katarischen Wüste zurückkehren ließ, hatte er an den darauffolgenden Wochenende vermehrt mit seiner Kalex zu kämpfen. Ein Sturz in der ersten Kurve des Portugal-GP beendete seine Dominanz, nach Frankreich reiste der Fahrer des Elf Marc VDS Team als WM-Zweiter, in der Hoffnung, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Von Startplatz 10 fand Lowes gut in das 25 Runden lange Rennen, jedoch unterlief ihm in Runde 4 ein folgenschwerer Fehler. Beim Anbremsen auf Kurve 8 wollte der Brite ein Überholmanöver gegen Xavi Vierge (Petronas Sprinta) setzen, jedoch verschätzte er sich, woraufhin ihm das Vorderrad einklappte. Bei seinem Sturz riss der 30-Jährige seinen Kontrahenten Vierge mit zu Boden, der achtfache GP-Sieger sah die Schuld aber nicht bei sich allein: «Ich habe Vierge überholt und dachte, okay, das Manöver ist möglich», kommentierte Lowes die Situation.

Die Sturzursache fuhr hingegen in Form von Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) unmittelbar vor dem Kalex-Piloten: «Ein anderer Fahrer vor uns ging weit, sodass ich beim Überholen keinerlei Spielraum hatte, um auch weitzugehen. Dadurch bremste ich etwas mehr, weshalb ich das Vorderrad verlor», schilderte der Moto2-Dritte von 2020 die heikle Situation. Durch seinen zweiten Nuller im fünften Rennen liegt Lowes derzeit mit 23 Zählern Rückstand auf Tabellenführer Remy Gardner auf WM-Rang 4.

Einen besseren Start erwischte Lowes Teamkollege Augusto Fernández von Position 5, der sich nach einer Runde bis auf den dritten Platz vorgekämpft hatte. Doch bereits im zweiten Umlauf wurde dem Spanier ein nasser Fleck in Kurve 11 zum Verhängnis. Auf Position 3 liegend stürzte der 23-Jährige und verbuchte nach Jerez seinen zweiten Rennsturz in dieser Saison.

«Zu Beginn fuhr ich extra ruhig, um keine Fehler zu machen. Einige stellen waren noch nass und als ich etwas weit gehen musst, erwischte ich einen dieser Flecken. Mein Vorderrad klappte augenblicklich ein, ich konnte nichts dagegen tun», zeigte sich Fernández niedergeschlagen. Mit seinem zweiten Nuller im fünften Rennen rutscht der dreifache GP-Sieger auf Gesamtrang 12 ab, ihm fehlen bereits 66 Punkte aus WM-Leader Gardner.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Raúl Fernández, Kalex, 40:46,101 min

2. Gardner, Kalex, + 1,490 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 4,599

4. Arbolino, Kalex, + 7,503

5. Bendsneyder, Kalex, + 11,887

6. Schrötter, Kalex, + 27,829

7. Ogura, Kalex, + 27,975

8. Di Giannantonio, + 28,112

9. Corsi, MV Agusta, + 28,204

10. Navarro, Boscoscuro, + 28,432

11. Chantra, Kalex, + 28,749*

12. Bulega, Kalex, + 29,316

13. Ramirez, Kalex, + 31,605

14. Arenas, Boscoscuro, + 32,080

15. Syahrin, NTS, + 32,571

*einen Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde überschritten)

Moto2-WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Gardner 89 Punkte. 2. Raúl Fernández 88. 3. Bezzecchi 72. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Schrötter 30. 9. Ogura 29. 10. Vierge 26. – Ferner: 27. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. Kalex 125 Punkte. 2. Boscoscuro 342. 3. MV Agusta 10.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 177 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 89. 3. Sky Racing Team VR46 85. 4. Federal Oil Gresini Moto2 63. 5. Liqui Moly Intact GP 48. 6. Italtrans Racing Team 42. 7. Inde Aspar Team 35. 8. Petronas Sprinta Racing 35. 9 Idemitsu Honda Team Asia 33. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 25. 11. American Racing 20. 12. Flexbox HP40 19. 13. Speed Up 19. 14. MV Agusta Forward Racing 10.