Mugello: Marco Bezzecchi mit versöhnlichem Abschluss

Im Sky Racing Team VR46 hatte man sich mit einem speziellen Italien-Design auf den Moto2-GP vorbereitet, welcher vom Tod des Moto3-Fahrers Jason Dupasquier überschattet wurde. Marco Bezzecchi kämpfte sich aufs Podest.

Die Schocknachricht von Jason Dupasquiers Tod ereilte das Fahrerlager kurz vor dem Start des Moto2-Rennens, was den Fahrern der mittleren Kategorie stak zusetzte. Auch die Piloten des Sky Racing Team VR46 gedachten im Anschluss dem Schweizer.

Marco Bezzecchi war als klarer Titelfavorit in die Moto2-Saison gestartet, doch bisher schaffte er es mit Platz 2 in Jerez nur einmal aufs Treppchen. Den Italien-GP startete der 22-Jährige von Position 7, nach sieben Runden lag er bereits auf Platz 5. Den Kampf um Position 3 verlor Bezzecchi zunächst gegen Joe Roberts (Italtrans Racing). Roberts wurde aber aufgrund des Überschreitens der Streckenbegrenzung eine Position nach hinten versetzt, sodass Bezeecchi den dritten Platz erbte. Damit kletterte «Bez» auf Platz 3 in der Gesamtwertung, jedoch fehlen ihm bereits 26 Punkte auf WM-Leader Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo).

«Es war für uns alle ein schwierigeres Rennen, da es hart ist, das Geschehene zu akzeptieren. Ich möchte das Podium Jason und seiner gesamten Familie widmen», zeigte sich Bezzecchi gerührt.

Zum Renngeschehen meinte er: «Ich hatte nicht den Speed, um den Spitzenjungs zu folgen. Außerdem hatte ich am Start ein paar Probleme, dennoch bin ich mit dem Podest zufrieden.» Damit sprach der Italiener eine spektakuläre Szene vom Start an, als ihm im Stand das Hinterrad durchdrehte und er mit einem qualmenden Reifen losfuhr.

Bezzecchis Teamkollege und Moto2-Rookie Celestino Vietti kratzte auf dem «Autodromo Internazionale del Mugello» an den Punkterängen, der Schützling der VR46-Academy verpasste diese mit Rang 16 aber knapp.

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 21 Runden in 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.