Catalunya-GP: Gardner und Fernández vor Hattrick

In Mugello und Le Mans besetzte das Red Bull KTM Ajo Team jeweils bereits die obersten beiden Podestplätze, beim Catalunya-GP können Remy Gardner und Raúl Fernández dieses Kunststück zum dritten Mal in Folge vollbringen.

Das Red Bull KTM Ajo Team ist in der bisherigen die erfolgreichste Moto2-Mannschaft. Insgesamt drei Siege in sechs Rennen stehen für Remy Gardner und Raúl Fernández zu Buche. In Le Mans kletterte Fernández auf den obersten Podestplatz und verwies Gardner auf Platz 2, in Mugello zeigte sich ein umgekehrtes Bild, welches den Australier seinen lang ersehnten ersten Saisonsieg einbrachte. In Barcelona könnten sich die Kalex-Piloten den Hattrick sichern und zum dritten Mal in Folge gemeinsam die Positionen 1 und 2 erklimmen.

Obwohl er den MotoGP-Vertrag für 2022 im Tech3-KTM-Team bereits in der Tasche hat, stapelt der WM-Führende Gardner tief: «Mein Ziel für das Wochenende ist es Punkte zu sammeln, egal ob für einen Podestplatz oder eine Top-5-Platzierung. I will so viele Punkte wie möglich haben.»

Zum 4,655 km langen «Circuit de Barcelona-Catalunya» äußerte sich der 23-Jährige durchweg positiv: «In den letzten beiden Jahren bin ich viele Runden in Montmeló gefahren. Es ist eine interessante Strecke, auf der man viel Grip am Hinterrad braucht, um das Bike um die Kurve zu bekommen.»

Teamkollege Fernández möchte in seiner beeindruckenden Moto2-Rookie-Saison weiterhin für Furore sorgen. Der junge Spanier kassierte in den bisherigen sechs Rennen schon zwei Pole-Positions sowie vier Podestplätze und liegt damit auf Tabellenplatz 2: «Mein Ziel sind die Top-5. Wenn ich eine Chance auf das Podium haben werde, werde ich diese nutzen. Es wird ein sehr besonderes Wochenende, da wir einige Zuschauer auf den Rängen haben werden», freute sich der 20_jährige über die positiven Entwicklungen.

«Die Strecke in Barcelona mag ich sehr und auch im letzten Jahr hatte ich dort ein sehr gutes Moto3-Rennen. Nach dem Privattest vor einigen Wochen in Montmeló fühle ich mich motiviert und hoffe, wieder ein gutes Ergebnis einfahren zu können», fieberte der vierfache GP-Sieger dem 22-Runden langen Rennen am Sonntag entgegen.

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 21 Runden in 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.