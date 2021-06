Marc VDS: Noch eine Nullnummer für Lowes & Fernandez

Nach Le Mans reiste das Elf Marc VDS Racing Team auch aus Mugello mit leeren Händen ab: Für Sam Lowes war der Sturz ein herber Rückschlag im Moto2-Titelkampf, Augusto Fernandez baute seine unrühmliche Serie weiter aus.

Sam Lowes stürzte in Mugello fünf Runden vor Schluss auf Platz 2 liegend. Damit verlor der Doppelsieger von Katar in der WM-Tabelle weiter an Boden: Auf Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) fehlen ihm nun schon 48 Punkte.

«Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich am Sonntag gestürzt bin, weil ich mich in der Position sehr wohl fühlte. Mein Start war nicht großartig, aber ich hatte das Gefühl, das mein Rennen insgesamt bis zu dem Moment gut war. Ich habe mit den Jungs gekämpft», berichtete der Kalex-Pilot aus dem Marc VDS Team. «Es tut mir leid für das Team, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil wir sonst einen Podestplatz sicher gehabt hätten – wenn nicht sogar die Chance auf den Sieg.»

Trotzdem betonte der routinierte Brite auch: «Wir müssen das Gute mitnehmen. Ich war das ganze Wochenende über schnell, ich fahre gut. Ich muss nur wieder Rennen zu Ende bringen und Punkte aufholen. Die Saison ist noch lang. Wir müssen es Rennen für Rennen angehen, wenn wir um die Weltmeisterschaft kämpfen wollen. Ich bin glücklich mit meinem Speed und ich freue mich schon auf Barcelona», blickte Lowes auf das kommende Wochenende voraus.

Teamkollege Augusto Fernandez kam in Mugello auch nicht ins Ziel, er war nach einem missglückten Überholmanöver schon in der ersten Runde draußen: «Es ist eine Schande, dass ich wieder in der ersten Runde gestürzt bin. Ich konnte die Berührung mit Ogura nicht verhindern. Ich habe versucht, Plätze gutzumachen, weil mein Start nicht der beste war. Ich lag auf dem Platz, von dem ich losgefahren war. Ich wusste aber, dass ich ein gutes Rennen machen konnte», so der Spanier, der von Startplatz 13 losgefahren war.

Zur Sturzursache erklärte der 23-jährige Fernandez: «Ich habe versucht, Ogura in Kurve 10 zu überholen, aber er hat zugemacht. Um eine Berührung zu vermeiden, habe ich beim Einlenken härter gebremst und mir ist das Vorderrad eingeklappt.»

Schon in Jerez und Le Mans kam der dreifache GP-Sieger von 2019 nie weiter als drei Runden. «Jeder Crash war anders, aber alle passierten zu Beginn des Rennens», ärgerte er sich. Es ist schade, aber das Gute ist, dass wir am nächsten Wochenende schon das nächste Rennen haben. Ich muss ankommen. Beim Test in Montmeló fühlte ich mich gut, wir freuen uns also auf den nächsten Grand Prix. Es tut mir leid fürs Team, aber in Montmeló werden wir konkurrenzfähig sein und ein gutes Rennen zeigen.»

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 21 Runden in 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700



*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.



Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.



Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.