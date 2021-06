Stefano Manzi (Kalex): Da gab es keine Rettung mehr

Sachsenring-Moto2: «Point of no return», Manzi hat die Kontrolle endgültig verloren

Nach einem spektakulären Slide und einem waghalsigen, aber misslungenen Rettungsversuch reihte sich Stefano Manzi gestern beim deutschen WM-Lauf unter den Sturzpiloten ein.

Der italienische Kalex-Moto2-Pilot Stefano Manzi, der aus dem Red Bull-Rookies-Cup kommt und in der Mittelgewichtsklasse schon für Sky VR46, Forward MV Agusta fuhr und jetzt beim Flexbow-HP-40-Team von Sito Pons gelandet ist, zählte am Freitag im zweiten freien Training auf dem Sachsenring zu den zahlreichen Sturzopfern – in der Zielkurve!

Die vielen Stürze haben mit der Hitze zu tun, mit den engen Zeitabständen wegen der kurzen Streckenlänge von 3,671 km und mit der Tatsache, dass es nur drei Rechtskurven, aber zehn Linkskurven zu bewältigen sind.

Stefano Manzi erlebte gestern im freien Training einen heftigen Rutscher, unser Fotograf Fitti Weisse meinte zuerst, Manzi könne den Slide noch kunstvoll abfangen, aber am Ende ließ sich ein Crash nicht vermeiden. Kalex-Pilot Manzi, im FP1 mit 1,033 sec Rückstand auf Gardner noch an 20. Stelle, kam deshalb im FP2 über die 28. Position mit 1,740 sec Rückstand auf Remy Gardner nicht hinaus. Er blieb aber unverletzt.

Moto2, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. Juni)

1. Remy Gardner, Kalex, 1:24,197 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,339 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,442

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,443

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,610

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,643

7. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,835

8. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,848

9. Tony Arbolino, Kalex, + 0,888

10. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,896

11. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,944

12. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,955

13. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,965

14. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,986

Moto2-Ergebnis, FP1, Sachsenring (18. Juni)

1. Remy Gardner, Kalex, 1:24,873 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,102 sec

3. Xavi Vierge, Kalex, + 0,224

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,251

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,288

6. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,314

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,489

8. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,517

9. Albert Arenas, Boscoscuro, +0,532

10. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,610

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,622

12. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,645

13. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,678

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,693

Ferner:

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,736

18. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,775