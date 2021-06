Remy Gardner (1.): «Nachricht von meinem Bruder»

Er hat es erneut getan: Beim Sachsenring-GP feierte Red Bull Ajo KTM-Pilot Remy Gardner seinen dritten Sieg in Folge, was bisher noch keinem Australier gelungen war. Raúl Fernández musste seinen ersten Sturz einstecken.

In der Red Bull KTM Ajo-Box waren am Sonntag nach dem «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» sehr unterschiedliche Mienen zu beobachten. Moto2-Neuling Raúl Fernández musste am Sachsenring seinen ersten Sturz in der mittleren Kategorie verkraften. Dieser tat besonders weh, da ihm der Fehler im Rennen unterlaufen war, als er auf Position 2 liegend Jagd auf Teamkollege Remy Gardner machte. «Es ist so schade. Wir hatten eine starke Pace und nach dem Warm-up fühlte ich mich bereit für das Rennen. Nun müssen wir uns erholen und in Assen erneut angreifen», kommentierte der 20-jährige Spanier seinen ersten Nuller in dieser Saison.

Stallkamerad Remy Gardner hingegen erlebte einen Bilderbuchtag. Von Startplatz 3 kommend übernahm er in der zweiten Runde die Führung und eilte dem Feld davon. Nach 28 einsamen Runden auf dem 3,671 km langen Sachsenring überquerte der Australier den Zielstrich mit 6,158 sec Vorsprung als Erster.

Für Gardner war es der dritte Sieg in Folge, nachdem er bereits in Mugello und Catalunya ganz oben auf dem Treppchen gestanden hat. Das war zuvor in der Mittelgewichtsklasse noch keinem seiner Landsleute gelungen: «Vor dem Rennen habe ich eine Nachricht von meinem Bruder erhalten, in der er mir schrieb, dass ich der erste Australier mit drei aufeinanderfolgenden Siegen sein kann», verriet der 23-Jährige nach seinem Triumph.

«Es war ein großartiges Rennen», holte der Kalex-Pilot aus. «Ich hatte mich schon auf einen Kampf gegen Raúl vorbereitet, da er am gesamten Wochenende sehr stark war. Besonders im Warm-up war er schneller als ich. In den ersten drei Runden habe ich aber gesehen, dass ich eine bessere Pace habe, weshalb ich angefangen habe, das Tempo zu erhöhen. Ich versuchte konzentriert zu bleiben, da es ein sehr langes Rennen war», fasste der WM-Führende sein Rennen zusammen.

Sieben Podestplätze in acht Rennen brachten dem vierfachen GP-Sieger nicht nur einen MotoGP-Vertrag für 2022 bei KTM-Tech3 ein, sondern auch eine komfortable WM-Führung von 36 Punkten.

Moto2-Ergebnis, Sachsenring, 20. Juni:

1. Gardner, Kalex, 28 Runden in 39:39,191 min

2. Canet, Boscoscuro, + 6,158 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 7,030

4. Di Giannantonio, Kalex, + 8,145

5. Lowes, Kalex, + 9,888

6. Schrötter, Kalex, + 10,000

7. Navarro, Boscoscuro, + 16,039

8. Arenas, Boscoscuro, + 19,394

9. Ramirez, Kalex, + 21,718

10. Beaubier, Kalex, + 26,393

11. Bulega, Kalex, + 26,732

12. Lopez, Kalex, + 26,835

13. Bendsneyder, Kalex, + 28,034

14. Baltus, NTS, + 28,984

15. Vietti, Kalex, + 31,414

Ferner:

19. Lüthi, Kalex, + 39,682

WM-Stand (nach 8 von 19 Rennen):

1. Gardner 164 Punkte. 2. Raúl Fernández 128. 3. Bezzecchi 117. 4. Sam Lowes 86. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 59. 7. Canet 55. 8. Roberts 50. 9. Vierge 42. 10. Ogura 39. 11. Bendsneyder 38. 12. Augusto Fernández 34. 13. Navarro 33. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Arenas 18. 17. Manzi 17. 18. Vietti 16. 19. Ramirez 16. 20. Dixon 11. 21. Garzo 11. 22. Chantra 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Baldassarri 3. 30. Baltus 2. 31. Lüthi 2.

Stand Marken-WM nach 8 von 19 Rennen:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 72. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 8 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 292 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 133. 3. Elf Marc VDS Racing Team 120. 4. Liqui Moly Intact GP 89. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 73. 7. Italtrans Racing Team 56. 8. Petronas Sprinta Racing 53. 9. Idemitsu Honda Team Asia 50. 10. American Racing 42. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 40. 12. Ego Speed Up 37. 13. Flexbox HP40 32. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.