Sachsenring FP3: Gardner vorne, Schrötter auf Platz 7

Die Moto2-Klasse wird auch am GP-Wochenende in Deutschland von Remy Gardner kontrolliert. Der Australier beendete auch das dritte freie Training am Samstag am Sachsenring an der Spitze, Position 7 für Marcel Schrötter.

Bei unglaublich anspruchsvollen 31 Grad Außentemperatur und über 42 Grad Asphalttemperatur ging es am Samstagmorgen für die Moto2-Klasse auf dem Sachsenring in das dritte freie Training. Red Bull KTM-Fahrer Remy Gardner kontrollierte am Freitag das Geschehen und war mit einer Zeit von 1:24,197 Minuten der Schnellste der ersten beiden Trainings, gefolgt von Teamkollege Raul Fernandez und Fabio di Giannantonio.



Petronas SRT-Fahrer Xavi Vierge verbesserte gleich in der ersten fliegenden Runde seine Bestzeit vom Vortag und übernahm die Führung in FP3. Sehr viele Piloten nutzen die Bedingungen, um ihre schnellste Runde aus FP1 und FP2 zu verbessern, die Bestzeit von Gardner blieb jedoch vorerst bestehen. Nach sieben Minuten musste Liqui Moly Intact GP-Fahrer Tony Arbolino in Kurve 1 den Ausweg durchs Kiesbett nehmen, kam aber ohne fremde Hilfe zurück auf die Strecke.

Der Moto3-Weltmeister von 2019, Lorenzo Dalla Porta, hatte kurz darauf weniger Glück. Der Italiener stürzte am Ausgang der ersten Kurve über das Vorderrad, blieb aber unverletzt. Nach 15 Minuten hatten sich alle Moto2-Spitzenfahrer im Vergleich zum Freitag gesteigert, nur Sam Lowes stand auf Rang 11 noch mit der Freitagszeit. Gardner führte vor Vierge, Raul Fernandez und Marcos Ramirez, Marcel Schrötter belegte Position 7, Tom Lüthi fand sich auf Platz 20 wieder, auch seine schnellste Zeit war noch vom Vortag.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstanachmittag, wo noch vier Plätze für Q2 vergeben werden.



Bis zehn Minuten vor dem Ende des Trainings blieben viele Fahrer in der Box, lediglich Marco Bezzecchi schaffte eine leichte Verbesserung. Der Italiener kam vorerst jedoch nicht über den 16. Rang hinaus.

Die finale Zeitenjagd begann sieben Minuten vor dem Fallen der Zielflagge. Jorge Navarro stellte seine Boscoscuro auf Platz 10, Fabio di Giannantoni verbesserte sich sogar auf Rang 2, 0,1 Sekunden hinter Gardner. Kurz darauf verdrängte Raul Fernandez den Italiener und sorgte für eine KTM-Doppelführung. Der Spanier legte noch einmal nach, blieb aber weiterhin hinter dem Australier.

US-Rookie Cameron Beaubier sorgte kurz vor dem Ende für eine gelbe Flagge in Sektor 1. Der Kalex-Pilot schmiss sein Bike in Kurve 1 in das Kiesbett, er verletzte sich zum Glück nicht. Ohne große Veränderungen endete das dritte Training mit Remy Gardner an der Spitze, knapp vor Raul Fernandez und Fabio di Giannantonio. Xavi Vierge, Marcos Ramires und Augusto Fernandez komplettierten die Top-6. Marcel Schrötter blieb auf Rang 7, Tom Lüthi kam nicht über Rang 22 hinaus und muss den Umweg über Q1 nehmen.

Moto2, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP3 (19. Juni)

1. Remy Gardner, Kalex, 1:24,003 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,118 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,180

4. Xavi Vierge, Kalex, + 0,290

5. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,394

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,492

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,556

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,574

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,609

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,616

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,626

12. Sam Lowes, Kalex, + 0,637

13. Joe Roberts, Kalex, + 0,699

14. Nicolo Bulega, Kalex, + 0,714

Ferner:

19. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,874

22. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,090