Sachsenring: Gardner siegt souverän, P6 für Schrötter

Kalex-Pilot Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) baut auf dem Sachsenring seine Moto2-WM-Führung aus, Raul Fernandez stürzte. Marcel Schrötter belegte bei seinem Heimrennen nach einem schwierigen Qualifying noch Rang 6.

Klassen-Neuling Raul Fernandez fuhr zum dritten Mal in dieser Saison von der Pole-Position los, davon konnte der spanische Ajo-Pilot aber nicht profitieren. Er stürzte beim Versuch, an seinem Teamkollegen Remy Gardner dranzubleiben, schon früh.



Gresini-Fahrer Fabio Di Giannantonio erschwerte sein Rennen mit einem mäßigen Start aus der ersten Reihe. Die verbliebenen Podestplätze machten sich Boscoscuro-Pilot Aron Canet und VR46-Hoffnungsträger Marco Bezzecchi aus.



Lokalmatador Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) hatte von Startplatz 17 aus Arbeit vor sich, er kämpfte sich aber bis auf Platz 6 nach vorne. Für den Schweizer Tom Lüthi (SAG) gab es keine Punkte.

So lief das Moto2-Rennen auf dem Sachsenring

Start: Fernandez und Gardner übernehmen vom Start weg die Führung, «Diggia» fällt hinter Vierge und Bezzecchi auf Platz 5 zurück. MV-Agusta-Pilot Simone Corsi stürzt schon in Kurve 2.



1. Runde: Schrötter hat sich immerhin bis auf P13 nach vorne gearbeitet.



2. Runde: Das Ajo-Duo fährt dem Rest des Moto2-Feldes schon auf und davon – und Gardner geht in Kurve 12 in Führung!



3. Runde: Canet übernimmt Rang 5 von Di Giannantonio. Schrötter ist Elfter.



4. Runde: Vierge hängt als Dritter schon drei Sekunden zurück. Aldeguer stürzt in Kurve 3.



5. Runde: Fernandez bleibt an Gardner dran, aber er stürzt in Kurve 3! Fünf Sekunden dahinter schiebt sich Boscoscuro-Pilot Canet auf Platz 2 vor Bezzecchi, Vierge, Di Giannantonio und Navarro.



6. Runde: Canet hängt die Gruppe schon eine halbe Sekunde ab. Schrötter liegt auf P9.



7. Runde: Baldassarri stürzt in Kurve 8. Hinter Schrötter berühren sich Dixon und Augusto Fernandez in Kurve 12, der Spanier stürzt, der Engländer unternimmt einen unfreiwilligen Ausritt durchs Kiesbett.



9. Runde: Gardner verfügt über ein souveränes Polster von knapp 5,5 Sekunden. Schrötter liegt auf Rang 8.



10. Runde: Canet fährt als Zweiter mehr als eine Sekunde vor Bezzecchi, Vierge, Di Giannantonio. Schrötter schiebt sich an Ogura (7.) und Navarro (6.) heran.



11. Runde: Di Giannantonio übernimmt P4 von Vierge. Hinter dem Petronas-Sprinta-Fahrer klafft eine kleine Lücke von rund einer halben Sekunde.



12. Runde: Schrötter muss sich vor Lowes (9.) in Acht nehmen.



14. Runde: Gardner führt 5,7 sec vor Canet, der seinerseits 1,9 sec Guthaben auf Bezzechi hat. Der Sky-VR46-Fahrer kann seinen Landsmann aus dem Gresini Team vorerst auf Abstand halten.



15. Runde: Das Rennen von Dalla Porta endet offensichtlich mit technischen Problemen an seiner Italtrans-Kalex.



16. Runde: Der Vorsprung von Gardner erreicht die 6-Sekunden-Marke. Bezzecchi bekommt Gesellschaft.



17. Runde: Di Giannantonio schnappt sich «Bez», aber der kontert. Die Manöver in den Kurven 11 und 12 spielen Vierge in die Karten, der wieder näher ran kommt. Ogura übernimmt Platz 6 von Navarro.



18. Runde: Schrötter nimmt Navarro ins Visier. Lüthi liegt nach einem Ausritt im Kiesbett von Kurve 8 unterdessen nur auf P21.



20. Runde: Schrötter hat Navarro hinter sich gelassen und fährt als Siebter keine zwei Sekunden hinter dem dritten Platz, den noch immer Bezzecchi innehat.



21. Runde: An der Spitze scheint die Situation klar: Gardner führt 6,5 sec vor Canet, der liegt 2 sec vor Bezzecchi.



22. Runde: Bez hält Diggia auf Abstand. Der Gresini-Fahrer muss sich stattdessen nach hinten orientieren, wo Ogura hinter Vierge Druck macht.



23. Runde: Schrötter kommt mit Ogura nicht ganz mit, vor dem Bayer klafft eine kleine Lücke von 0,7 sec.



24. Runde: Moto3-Weltmeister Albert Arenas schnappt sich Roberts und ist damit in den Top-10 angekommen. Ogura übernimmt in Kurve 12 den fünften Rang von Vierge, auf den vor ihm fahrenden Diggia fehlt dem Japaner aber eine Sekunde.



26. Runde: Bezzecchi schiebt sich doch noch näher an Canet heran – eine Sekunde trennen die beiden zwei Runden vor Schluss.



27. Runde: An der Spitze kann Gardner einen 7-Sekunden-Vorsprung verwalten. Bezzecchi knabbert weitere zwei Zehntel am Vorsprung von Canet ab.



Letzte Runde: Vierge stürzt in Kurve 1, Roberts ebenfalls.



Gardner fährt ungefährdet seinen dritten Sieg in Folge entgegen. Canets zweiter Platz ist auch nicht mehr in Gefahr, Bezzecchi wird Dritter.



Dahinter wirft Ogura einen möglichen fünften Platz ins Kiesbett von Kurve 8. Schrötter bleibt trotzdem Sechster, denn Lowes geht in Kurve 12 noch am Deutschen vorbei.

Moto2-Ergebnis, Sachsenring, 20. Juni:

1. Gardner, Kalex, 28 Runden

2. Canet, Boscoscuro, + 6,158 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 7,030

4. Di Giannantonio, Kalex, + 8,145

5. Lowes, Kalex, + 9,888

6. Schrötter, Kalex, + 10,000

7. Navarro, Boscoscuro, + 16,039

8. Arenas, Boscoscuro, + 19,394

9. Ramirez, Kalex, + 21,718

10. Beaubier, Kalex, + 26,393

11. Bulega, Kalex, + 26,732

12. Lopez, Kalex, + 26,835

13. Bendsneyder, Kalex, + 28,034

14. Baltus, NTS, + 28,984

15. Vietti, Kalex, + 31,414



Ferner:

19. Lüthi, Kalex, + 39,682