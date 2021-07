Taiga Hada: Wildcard mit SAG beim Österreich-GP

Das Pertamina Mandalika SAG-Team wird beim Österreich-GP in zwei Wochen auf dem Red Bull Ring mit drei Fahrern am Start stehen. Neben Tom Lüthi und Bo Bendsneyder wird der Japaner Taiga Hada auf einer Kalex sitzen.

Bereits beim Spanien-GP in Jerez debütierte Taiga Hada in der Moto2-Weltmeisterschaft. Der 22-Jährige ersetzte bei NTS RW Racing GP den verletzten Barry Baltus und beendete seinen ersten Grand Prix mit der unterlegenen NTS auf dem 22. Rang. Seine Hauptaufgabe liegt momentan in der Moto2-Europameisterschaft, wo er für das AGR-Team antritt und beim letzten Rennen in Aragon mit Rang 3 erstmals auf das Podium fuhr. Die letzte CEV-Saison beendete er auf Gesamtrang 4.

Nun einigte sich der Japaner mit dem spanischen SAG-Team aus der Moto2-WM auf einen Gaststart beim GP von Österreich vom 13. bis 15. August in Spielberg. Hada wird auf erstklassigem Material von Kalex antreten, kennt sich jedoch auf dem 4,318 km langen Red Bull Ring noch nicht aus. Sein Team, welches 2021 mit Tom Lüthi und Bo Bendsneyder unterwegs ist, lernte er bereits bei einem eintägigen Test in Alcarrás kennen.

«Ich habe ein sehr gutes Gefühl, nachdem ich das Team kennengelernt habe und wir den ersten gemeinsamen Test absolviert haben. Ich habe sehr viel über das neue Motorrad gelernt und freue mich sehr auf das Rennen in Österreich», äußerte sich der Japaner zuversichtlich. «Danke an das Team und an alle Sponsoren für diese großartige Gelegenheit. Ich werde alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Teamchef Edu Perales fügte hinzu: «Wir sind sehr erfreut mit Taiga am Österreich-GP teilnehmen zu dürfen. Er hat sehr großes Talent und er ist ein sehr professioneller Fahrer, deshalb glauben wir, dass er am Red Bull Ring sehr gut abschneiden kann.»