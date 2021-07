Moto2: Marc VDS Team feiert 200. Grand-Prix-Jubiläum

In der ersten Saisonhälfte knackte das Marc VDS Team den Meilenstein von 200 Grand Prix-Starts. Die belgische Truppe erntete bisher drei WM-Titel in der Moto2, weniger erfolgreich verliefen das Moto3- und MotoGP-Projekt.

Seit 2010 ist das Marc VDS Team des Brauerei-Unternehmers Marc van der Straten in der Motorrad-WM vertreten, beim Catalunya-GP feierte die Mannschaft den Meilenstein von 200 Grand-Prix. Inzwischen steht das Team bei 202 Starts über alle drei Grand-Prix-Klassen (und MotoE-Weltcup) hinweg.

Bereits im Premierenjahr 2010 fuhr Scott Redding in der Moto2-Klasse mit Platz 3 in Indianapolis das erste Podest für das belgische Team ein. Mit der Fahrerpaarung Redding und dem Finnen Mika Kallio folgten zwei weitere Jahre in der Moto2-Klasse, bevor sich die Mannschaft 2013 mit dem Belgier Livio Loi erstmalig in die Moto3-Klasse wagte. Mit Gesamtrang 22 blieb dieser jedoch hinter den Erwartungen zurück, woraufhin man das Moto3-Projekt 2015 wieder einstellte und sich auf die mittlere Kategorie konzentrierte.

2014 bescherten Tito Rabat mit dem Titelgewinn und Mika Kallio mit Platz 2 dem Team den ersten großen Triumph im GP-Sport. In der darauffolgenden Saison entschied sich die Mannschaft für den Schritt in die Königsklasse. Scott Redding brachte den Belgiern in seiner Rookie-Saison mit Platz 3 in San Mario direkt das erste MotoGP-Podest, der Brite beendete die Saison auf einem starken achten Rang.

2017 startete das Duo Alex Márquez und Franco Morbidelli für das Team in der mittleren Kategorie, welche Morbidelli am Ende für sich entschied. Nach zwei durchwachsenen MotoGP-Jahren konzentrierte sich Marc VDS ab 2019 wieder auf die Moto2-Klasse, wo sie mit Alex Márquez im gleichen Jahr ihren dritten WM-Titel feierten. 2019 und 2020 ging das Team zudem mit Mike Di Meglio im MotoE-Weltcup an den Start.

Mit den drei WM-Titeln 2014, 2017 und 2019 ist das Team das erfolgreichste Moto2-Team im GP-Paddock. Prominente Piloten des Teams innerhalb der letzten elf Jahre waren unter anderem Joan Mir, Jack Miller, Tom Luthi, Nicky Hayden oder auch Stefan Bradl.

Die Erfolge von Marc VDS:

Titelgewinne: 3x Moto2 (Rabat 2014, Morbidelli 2017, Alex Márquez 2019)

GP-Siege: 38x Moto2, 1x MotoGP (Miller in Assen 2016), 1x MotoE (Di Meglio in Spielberg 2019)

Podestplätze: 112x Moto2 und 2x MotoGP, dazu 4x MotoE-Weltcup

Die 38 Moto2-Siege von Marc VDS:

Tito Rabat (10), Franco Morbidelli (8), Alex Márquez (8), Sam Lowes (5), Mika Kallio (4) und Scott Redding (3)