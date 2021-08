Sieger Raul Fernandez verkürzt Rückstand auf Gardner

Mit seinem vierten Moto2-Sieg machte Raul Fernandez (Kalex) am vergangenen Sonntag in Spielberg auf einen Schlag 16 Punkte auf seinen Ajo-Teamkollegen und Titelrivalen Remy Gardner (7.) wett.

Nach dem siebten Platz eine Woche zuvor meldete sich Raul Fernandez zum Abschluss des Spielberg-Doppels mit seinem vierten Saisonsieg eindrucksvoll zurück. Weil sein Teamkollege aus dem Red Bull KTM Ajo Team, WM-Leader Remy Gardner, gleichzeitig über den siebten Rang nicht hinaus kam, machte der Rookie in der Tabelle Boden gut: Die beiden trennen nach elf von 18 geplanten Grand Prix 19 Punkte.

«Ich bin sehr glücklich, weil wir zusätzlich zum Sieg wichtige Punkte für die WM mitgenommen haben. Es stehen noch immer viele Rennen aus und wir müssen weiter pushen, wie wir es bisher getan haben», gab sich Raul kämpferisch. «Das vorangegangene Wochenende war schwierig für uns, aber dieses Mal gab mir das Team das bestmögliche Bike, um damit ich um dieses großartige Ergebnis kämpfen konnte. Ich fühlte mich mental stark», ergänzte er.

Der 20-Jährige aus Madrid bedankte sich nicht nur bei seiner Crew und seiner Familie, sondern hatte auch noch eine besondere Botschaft: «Ich widme diesen Sieg Hugo [Millán], seiner Familie und denen, die ihm nahestanden», verwies Fernandez auf den am 25. Juli im Alter von nur 14 Jahren tödlich verunglückten ETC-Nachwuchsfahrer.

Rauls Teamkollege Remy Gardner haderte nach dem Österreich-GP mit dem Chaos in der ersten Kurve. «Es war ein schwieriger Tag für uns, wir erwischten keinen guten Start und in der ersten Kurve musste ich das Motorrad aufrichten, um einen Sturz und die Kollision mit anderen Fahrern zu vermeiden», schilderte der Australier, der gleich zu Beginn von Startplatz 5 aus den Top-10 fiel. «Mit den hohen Temperaturen, die wir am Sonntag hatten, war es schwierig, die Positionen wieder gutzumachen. Ich tat, was ich konnte, und wir retteten ein paar Punkte, aber jetzt denken wir schon wieder an das nächste Rennen.

Moto2-Ergebnis, Österreich-GP (15. August):

1. Raul Fernandez, Kalex, 25 Runden in 37:19,890 min

2. Ogura, Kalex, + 0,845 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 2,747

4. Lowes, Kalex, + 4,412

5. Chantra, Kalex, + 8,850

6. Vietti*, Kalex, + 8,782

7. Gardner, Kalex, + 13,657

8. Canet, Boscoscuro, + 16,499

9. Lüthi, Kalex, + 17,108

10. Bezzecchi, Kalex, + 19,588

11. Dixon, Kalex, + 21,283

12. Di Giannantonio, Kalex, + 21,703

13. Arbolino, Kalex, + 21,866

14. Vierge, Kalex, + 27,146

15. Garzo, Kalex, + 29,128



Ferner:

23. Schrötter, Kalex, + 1:05,584 min



*einen Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand (nach 11 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 206 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 159. 4. Sam Lowes 114. 5. Canet 83. 6. Augusto Fernández 82. 7. Di Giannantonio 80. 8. Ogura 80. 9. Schrötter 72. 10. Vierge 59. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 42. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 12. 23. Lüthi 11. 24. Bulega 10. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Lopez 4. 29. Aldeguer 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 109. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 393 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 201. 3. Elf Marc VDS Racing Team 196. 4. Idemitsu Honda Team Asia 115. 5. Aspar Team 106. 6. Liqui Moly Intact GP 105. 7. Federal Oil Gresini 90. 8. Petronas Sprinta Racing 80. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 50. 11. Lightech Speed Up 46. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.