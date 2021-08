Marcel Schrötter (13.): Zumindest Punkte gesammelt

Marcel Schrötter schaffte beim Silverstone-GP trotz eines Long-Lap-Penaltys nach einer beherzten Fahrt den 13. Platz. Er konnte dem Ergebnis allerdings nur wenig abgewinnen.

Startplatz 15 und ein Long-Lap-Penalty schmälerten von vornherein Marcel Schrötters Aussichten für den zwölften Moto2-Saisonlauf am Sonntag in Silverstone/England. Mit einem guten Start konnte der Kalex-Pilot schnell zwei Positionen gutmachen. In der vierten Runde absolvierte Schrötter seine Strafe und rutschte vorrübergehend aus den Punkterängen.

Ein Fehler beim Bremsen in der darauffolgenden Runde bedeutete einen weiteren Zeitverlust. Fortan versuchte Schrötter alles Mögliche, um die Fahrer vor ihm wieder einzuholen. Nach 18 anstrengenden Runden auf der längsten Rennstrecke des Kalenders kam der 28-jährige deutsche Moto2-Pilot über Rang 13 nicht hinaus. Zumindest konnte er sich drei wichtige Punkte für die Meisterschaft gutschreiben lassen und Platz 9 in der WM-Tabelle behalten.

«Silverstone war ein mühsames Wochenende für uns», seufzte Schrötter, der doie vierte Saison für das Liqui Moly Intact-Team fährt. «Also durften wir für Sonntag keine Wunder erwarten, obwohl im Rennen immer viel passieren kann. Wir haben dieses Jahr schon öfters gesehen, dass man dann noch einiges retten und gutmachen kann. Aber mit einem Long-Lap-Penalty, der zwei Sekunden in dieser Runde gekostet hat, plus einem Fahrfehler war es schier unmöglich mehr herauszuholen. Auslöser dieses Fehlers waren die Jungs vor mir, die am Ende des ersten Sektors sehr stark abgebremst haben, während ich mit viel Schwung angeflogen kam. Die Situation hat mich ein wenig irritiert, weshalb ich mir selbst nicht sicher war, ob ich den Einlenkpunkt richtig erwische. Daher habe ich an dieser Stelle sicherheitshalber den Notausgang genommen und dabei die markierte Route zurück auf die Piste sehr genau eingehalten, weil ich auf gar keinen Fall einen weiteren Long-Lap-Penalty riskieren wollte. Das Ganze hat mich aber nochmals ein paar Positionen gekostet und leider den Anschluss an die Gruppe vor mir. Es war plötzlich eine Lücke von ca. einer Sekunde oder mehr vorhanden. Im Zusammenhang mit unserem Speed und Rhythmus, der nicht der Beste war, ging es anschliessend sehr zäh vorwärts.»

Schrötter: «Ich habe alles gegeben und versucht jede Runde so schnell zu fahren, wie es ging. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich immer wieder sehr gute Runden dabei hatte, die es mir ermöglichten, immer wieder etwas aufzuholen. Je länger das Rennen gedauert hat, desto besser ist mein Rhythmus geworden. Meinetwegen hätte es gerne noch fünf, sechs Runden gehen können... Trotzdem wäre weiter vorne nichts mehr zu holen gewesen für mich. Aber vom Gefühl her ist besser und besser geworden. Es hat im Rennen ein, zwei Abschnitte gegeben, wo ich mir sehr schwergetan habe, während es andere Bereiche gab, in denen ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe.»

«Wir haben gute Informationen gesammelt und von einem Wochenende Punkte mitgenommen, das für uns alle sehr schwierig war. Mit einem Long-Lap-Penalty und einer Geradeausfahrt hätte es auch schlimmer ausgehen können. Natürlich sind mit einem 13. Platz nicht zufrieden. Wir waren bis zu diesem Rennwochenende auf einem sehr guten Trend, den wir nicht abreissen lassen dürfen. Wir werden genauso emsig weitermachen und nichts unversucht lassen, um bald den Anschluss zu finden. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten Rennen wieder konkurrenzfähiger sein werden.»

Moto2-Ergebnis, Silverstone-GP (29. August):

1. Remy Gardner, Kalex, 18 Runden, 37:31,642 min (= 169,7 km/h)

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,481

3. Navarro, Boscoscuro, +1,930

4. Lowes, Kalex, + 2,284

5. Di Giannantonio, Kalex, 6,952

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 7,059

7. Canet, Boscoscuro, + 10,706

8. Vierge, Kalex, + 12,842

9. Ogura, Kalex, + 12,877

10. Rberts, Kalex, + 14,344

11. Lüthi, Kalex, + 20,112

12. Vietti, Kalex, + 22,371

13. Schrötter, Kalex, + 22,525

14. Bulega, Kalex, 23,672

15. Bendsneyder, Kalex, + 24,116

16. Aldeguer, Boscoscuro, + 26,847

Moto2-WM-Stand (nach 12 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 231 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 179. 4. Sam Lowes 127. 5. Canet 92. 6. Augusto Fernández 92. 7. Di Giannantonio 91. 8. Ogura 87. 9. Schrötter 75. 10. Vierge 67. 11. Navarro 58. 12. Roberts 56. 13. Bendsneyder 40. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Lüthi 16. 23. Garzo 12. 24. Bulega 12. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Aldeguer 4. 29. Lopez 4. 30. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM:

1. Kalex 300 Punkte (Marken-Weltmeister 2021!). 2. Boscoscuro 125. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 418 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 225. 3. Elf Marc VDS Racing Team 219. 4. Idemitsu Honda Team Asia 122. 5. Kipin Energy Aspar Team 115. 6. Liqui Moly Intact GP 108. 7. Federal Oil Gresini 103. 8. Petronas Sprinta Racing 88. 9. Italtrans Racing Team 66. 10. 11. Lightech Speed Up 62. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 56. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.