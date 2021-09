Marcel Schrötter: Werfen den Aufschwung nicht weg

Als WM-Neunter reist Marcel Schrötter nach Aragón. Dort möchte er die ersten Schritte unternehmen, um sich wieder nach vorn zu kämpfen. Teamkollege Tony Arbolino kämpft ebenfalls um den Anschluss.

Das Rennwochenende in Silverstone verlief für Marcel Schrötter nicht nach Plan. Der Bayer verteidigte als 13. zwar seinen neunten Rang in der WM-Gesamtwertung, doch eigentlich will er weiter nach vorn. In Aragón möchte er sich steigern: «Ich freue mich darauf, es beim Grand Prix in Aragón wieder besser machen zu können. Mit Spanien fühle ich mich sehr verbunden, es ist ein schönes Land, es wird deutlich wärmer sein als zuletzt in England und die Rennstrecke ist auch ziemlich cool.»

Von dem Dämpfer auf der Insel will sich Schrötter nicht aus dem Konzept bringen lassen, denn an den Wochenenden davor zeigte die Formkurve nach oben, obwohl die Ergebnisse das nicht immer verdeutlichten.

«Auch wenn ich in Spielberg gestürzt bin, war ich vorn mit dabei. Dorthin möchte ich wieder zurückkommen an diesem Wochenende und ich hoffe, dass wir auch aus dem schwierigen GP in Großbritannien ein paar wichtige Informationen gewinnen konnten, die uns jetzt weiterhelfen. Wir werden diesen Aufschwung jetzt nicht wegen eines harten Wochenendes wegwerfen», verspricht Schrötter. «Solche Wochenenden gehören dazu. In der Moto2 gibt es nur wenige Fahrer, die sich permanent unter den Top 3 befinden, dahinter schwankt es doch recht stark.»

Schrötters Teamkollege Tony Arbolino hatte vergangene Woche seinen Wechsel zum Marc VDS-Team öffentlich gemacht. Aber der Italiener möchte sich guten Gewissens vom Liqui Moly Intact GP-Team verabschieden. Vor dem Rennen in Spanien sagte er: «Ich kann es kaum erwarten, in Aragón mit der Arbeit zu beginnen. Wir hoffen, dass wir an diesem Wochenende wieder konkurrenzfähiger sind, nachdem wir in den letzten Rennen ein wenig zu kämpfen hatten. Ich mag den Kurs sehr, deshalb freue ich mich umso mehr darauf, wieder dort zu fahren. Wir wollen dieses Wochenende natürlich gestärkt beenden, um die nächsten Schritte vor meinem Heimrennen in Misano zu machen.»

Moto2-WM-Stand (nach 12 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 231 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 179. 4. Sam Lowes 127. 5. Canet 92. 6. Augusto Fernández 92. 7. Di Giannantonio 91. 8. Ogura 87. 9. Schrötter 75. 10. Vierge 67. 11. Navarro 58. 12. Roberts 56. 13. Bendsneyder 40. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Lüthi 16. 23. Garzo 12. 24. Bulega 12. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Aldeguer 4. 29. Lopez 4. 30. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex 300 Punkte (Marken-Weltmeister 2021!). 2. Boscoscuro 125. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 418 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 225. 3. Elf Marc VDS Racing Team 219. 4. Idemitsu Honda Team Asia 122. 5. Kipin Energy Aspar Team 115. 6. Liqui Moly Intact GP 108. 7. Federal Oil Gresini 103. 8. Petronas Sprinta Racing 88. 9. Italtrans Racing Team 66. 10. 11. Lightech Speed Up 62. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 56. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.