Silverstone: Adam Norrodin vertritt Jake Dixon

Weil Jake Dixon in Silverstone sein MotoGP-Debüt auf der Petronas-Yamaha gibt, musste das Sepang Racing Team seine Kalex für den Britischen Grand Prix neu besetzen: Die Wahl fiel auf Adam Norrodin.

Das Petronas Sprinta Sepang Racing Team teilte am Montag mit, dass für den Silverstone-GP Adam Norrodin zum Rennstall zurückkehren wird. Der 23-jährige Malaysier liegt aktuell auf dem fünften Rang der Moto2-EM, die er neben Lukas Tulovic für das Liqui Moly Intact SIC Racing Team bestreitet.

«Es ist eine große Freude, Adam Norrodin wieder bei Petronas Sprinta willkommen zu heißen», teile Teamchef Razlan Razali mit. «Adam hat in der CEV-Meisterschaft in dieser Saison eine gute Performance gezeigt, er liegt dort aktuell auf dem fünften Gesamtrang und stand schon auf dem Podium. Damit ist er in der perfekten Position, um den unbesetzten Moto2-Platz zu besetzen, der sich durch die MotoGP-Beförderung von Jake Dixon für dieses Wochenende ergeben hat.»

Malaysischen Talent eine Chance zu geben, sei das Ziel der Teamstruktur des Sepang Racing Teams, begründete Razali die Wahl. Für Norrodin sei es eine Chance, sich weiterzuentwickeln und am WM-Niveau zu messen, und die Fans aus Malaysia hätte so nach der Absage des Sepang-GP zumindest die Gelegenheit, einen Landsmann in der Moto2-WM zu sehen. «Aus Sicht des Teams wird es um die Erfahrung und die Entwicklung gehen, wir haben keine Erwartungen an ihn, wenn es um die Ergebnisse geht, aber wir wünschen ihm das Beste», ergänzte der Team Principal.

2019 absolvierte Norrdin bereits die letzten sechs WM-Rennen der Saison für Petronas Sprinta in der Moto2-WM. Schon von 2016 bis 2018 trat er für den Rennstall aus seinem Heimatland in der Moto3-WM an, sieben Top-10-Ergebnisse stehen aus dieser Zeit zu Buche.

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie es sich anfühlt, für Silverstone in die WM zurückzukehren», schwärmte Norrodin. «Ich bin sehr glücklich und freue mich darauf. Ich möchte Razlan und dem Team für diese Gelegenheit danken, auch meiner Familie und all jenen, die mich immer unterstützt haben. Es ist eine Ehre, ich werde mein Bestes geben.»