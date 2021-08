Silverstone, FP2: Fernandez vorne, Schrötter nur 21.

Raul Fernandez macht in Silverstone weiter, wo er in Spielberg zuletzt aufgehört hat. Der Spanier beendet den ersten Tag in England mit Platz 1 in der Moto2-Klasse, Tom Lüthi knapp in den Top-14.

Bei kühlen 17 Grad Außentemperatur und gerade 24 Grad Asphalttemperatur und mit einigen Wolken am Himmel ging es für die Moto2-Klasse am Freitagnachmittag in Silverstone in das zweite freie Training. Nach der Bestzeit von Jorge Navarro (Boscoscuro) in FP1, waren die Fahrer auf eine Steigerung hinaus, auch Intact GP-Pilot Marcel Schrötter hatte noch Arbeit vor sich, denn er stand nach technischen Problemen am Morgen nur auf Position 17.



Alle 30 Fahrer machten sich zügig auf den Weg, denn dunkle Wolken kündigten möglichen Regen über der 5,9 km langen Strecke an. Lokalmatador Sam Lowes fuhr die erste Bestzeit der Session, mit 2:05,652 Minuten blieb er acht Zehntelsekunden über der schnellsten Runde aus FP1. Nach sechs Minuten stürzte Kalex-Fahrer Somkiat Chantra in Kurve 12, blieb bei seinem Crash aber unverletzt.

Der Spanier Augusto Fernandez legte nach zehn Minuten mit 2:04,866 Minuten eine neue schnellste Runde auf den Asphalt von Silverstone und lag zu diesem Zeitpunkt 0,3 Sekunden vor Marc VDS-Teamkollege Lowes. Marcel Schrötter lag unterdessen nur auf Rang 16, dem Bayern fehlten mehr als 1,8 Sekunden auf Fernandez.



Tom Lüthi, der in der vergangenen Woche verkündete, dass 2021 seine letzte Saison als Fahrer in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist, konnte seine persönliche Bestzeit aus FP1 noch nicht verbessern, er lag nach 15 Minuten auf dem 13. Platz, in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings stand in dem Moment noch der elfte Rang auf dem Monitor.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch die letzten vier Plätze für das Q2 vergeben werden.

Zur Halbzeit der Session war in der Zusammenfassung von FP1 und FP2 Augusto Fernandez in Führung. Platz 2 Navarro, Platz 3 Lowes, vierter Marco Bezzecchi vor Raul Fernandez und Red Bull KTM Ajo-Teamkollege Remy Gardner. Lüthi und Schrötter belegten die Positionen 11 und 18.



17 Minuten vor dem Ende des Trainings setzte Raul Fernandez mit 2:04,818 Minuten eine neue Bestmarke und brachte sich damit auf die bestmögliche Position. In Kurve 8 nahm WM-Leader Gardner kurzdarauf den Ausweg durchs Kiesbett, nachdem er den Bremspunkt verpasste. Der Australier ging aber gleich darauf wieder auf Zeitenjagd und verbesserte sich dabei auf den fünften Rang. Zehn Minuten vor dem Ende hatte aus den Top-7 nur Jorge Navarro seine Bestzeit vom Vormittag nicht verbessert.

Der Spanier machte jedoch sieben Minuten vor dem Fallen der Zielflagge ernst und fuhr mit 2:04,459 Minuten auf Platz 1, seine Zeit wurde jedoch wegen einem Sturz von Albert Arenas in Sektor 4 wieder gestrichen. Navarro legte anschließend nach und überzeugte mit einer 2:04,5 Min erneut. Sam Lowes setzte sich drei Minuten vor dem Ende mit 0,297 Sekunden Rückstand auf Platz 2.



In der finalen Zeitenjagd gelang Raul Fernandez zunächst die Bestzeit vor Navarro und Lowes, Marco Bezzecchi stürzte in der schnellen Kurve 12 und musste die Session vorzeitig beenden. Der Italiener wirkte angeschlagen, konnte aber zu Fuß zum Streckenrand laufen.

Fernandez beendet den ersten Tag in Silverstone an der Spitze. Hinter ihm platzierten sich Navarro, Lowes und Namensvetter Augusto Fernandez. Auf den Plätzen 5, 6 und 7 folgen Gardner, Fabio Di Giannantoni und der gestürzte Marco Bezzecchi. Joe Roberts, Nicolò Bulega und Aron Canet komplettieren die Top-10. Tom Lüthi bleibt mit der Zeit aus FP1 unter den ersten 14, Marcel Schrötter kam nicht über Rang 21 hinaus.

Moto2, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August):

1. Raul Fernandez, Kalex, 2:04,501 min

2. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,017 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,297

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,365

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,414

6. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,694

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,771

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,816

9. Nicoló Bulega, Kalex, + 1,208

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,334

11. Xavi Vierge, Kalex, + 1,338

12. Ai Ogura, Kalex, + 1,346

13. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,385

14. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,531



Ferner:

21. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,900

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,334 min

2. Sasaki, KTM, + 0,139 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,199

4. Riccardo Rossi, KTM, + 0,384

5. Foggia, Honda, + 0,390

6. Darryn Binder, Honda, + 0,702

7. Öncü, KTM, + 0,722

8. Fellon, Honda, + 0,810

9. Acosta, KTM, + 0,828

10. Rodrigo, Honda, + 0,830

11. Masia, KTM, + 0,891

12. Guevara, GASGAS, + 0,899

13. Nepa, KTM, + 0,920

14. Tatay, KTM, + 0,952

15. McPhee, Honda, + 0,952



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,238