Stefan Pierer: Moto2-GASGAS-Deal mit Aspar besiegelt

Die Pierer Mobility AG aus Österreich pusht die neue Konzernmarke GASGAS nicht nur im Offroadsport noch stärker. Jetzt wurde der von SPEEDWEEK.com angekündigte Moto2-Einstieg vereinbart.

Vor einem Jahr hat die Pierer Mobility nach zuerst 49 Prozent die restlichen 51 Prozent am spanischen Motorradhersteller GASGAS gekauft. 2020 fand dann bereits das Dakar-Debüt von GASGAS statt, dazu wurde von Glen Coldenhoff erstmals ein MXGP-WM-Lauf mit GASGAS gewonnen. 2021 gewann GASGAS mit Justin Barcia auch einen Lauf in der Supercross-WM in Amerika, dazu kommen starke Teams in der MX2-WM.

Aber der KTM-Vorstandsvorsitzende Stefan Pierer, der als Chef der Pierer Mobility AG auch die Motorradmarken KTM und Husqvarna mit dem Slogan «Ready to Race» zu immer neuen Höchstleistungen treibt und mit KTM allein bereits 315 Weltmeistertitel an seine Fahnen geheftet hat, will die Marke GASGAS international und besonders am Heimmarkt in Spanien noch stärker positionieren.

Deshalb wird das Gaviota-Aspar-Team 2022 neben dem erfolgreichen GASGAS-Moto3-Rennstall auch ein Moto2-Team betreiben. «Das haben wir beim Österreich-GP mit Aspar per Handschlag besiegelt», verriet Stefan Pierer gegenüber SPEEDWEEK.com.

Ein Moto2-Fahrer beim Aspar Martinez-Team wird Albert Arenas sein, der letztjährige Moto3-Weltmeister auf KTM. «Der Moto3-WM-Zweite Sergio Garcia ist sich noch nicht sicher, ob er in die Moto2-WM aufsteigen soll», erzählte Pierer. «Deshalb ist der zweite Moto2-Platz bei GASGAS noch offen. Wir werden uns also mit GASGAS an der Moto3- und Moto2-WM beteiligen. Damit haben wir neben den KTM-Teams eine zweite Leiter, mit denen wir junge Fahrer für höhere Aufgaben ausbilden.»

Das Moto2-Team des vierfachen Weltmeisters Jorge Martinez fährt in diesem Jahr auf Boscoscuro-Maschinen. Das Red Bull-Ajo-Moto2-Team mit WM-Leader Remy Gardner und dem WM-Zweiten Raúl Fernández setzt hingegen Kalex-Motorräder ein.

«Wir müssen noch mit Martinez reden. Aber das werden dann wahrscheinlich auch Kalex-Bikes sein», meint Stefan Pierer.

GASGAS wird 2022 auch in der 450-ccm-MXGP-Königsklasse verstärkt angreifen. Das erfolgreiche De-Carli-Team steigt von KTM auf GASGAS um und setzt den Spanier Jorge Prado (er war MX2-Weltmeister 2018 und 2019) sowie den schnellen Italiener Mattia Guadadigni ein, der auf GASGAS die MX2-WM bestreiten wird.

