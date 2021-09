Manuel Gonzalez: Vom Supersport-Sieg in die Moto2-WM 07.09.2021 - 14:56 Von Mario Furli

© Gold & Goose Manuel Gonzalez auf dem Supersport-Podium von Magny-Cours © Gold & Goose Auf der MV Agusta in Assen: Gonzalez ersetzt erneut Baldassarri Zurück Weiter

Manuel Gonzalez gewann am Sonntag in Magny-Cours seinen ersten Lauf in der Supersport-WM, am kommenden Wochenende wird er dagegen in Aragón auf der MV Agusta die Moto2-WM bestreiten.