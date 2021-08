SAG: Rookie Gabriel Rodrigo als Lüthi-Nachfolger

Gabriel Rodrigo wird 2022 sein Debüt in der Moto2-WM geben. Das Pertamina Mandalika SAG Team einigte sich am Rande des Siverstone-GP mit dem 24-jährigen Moto3-Piloten.

Nach dem Spielberg-Doppel kündigte Tom Lüthi seinen Rücktritt zum Saisonende an. Der 34-jährige Schweizer, 125-ccm-Weltmeister von 2005, zweifacher Moto2-Vizeweltmeister und 17-facher GP-Sieger, übernahm bereits das Management von Nachwuchsfahrer Noah Dettwiler und wird ab 2022 die Rolle des Sportchefs im Moto3-WM-Team und Juniorteam von PrüstelGP ausfüllen.

Wer seinen Platz Pertamina Mandalika SAG Team einnehmen wird, ist seit dem Silverstone-GP ebenfalls geregelt: Der 24-jährige Gabriel Rodrigo wird für die kommende Saison in die Moto2-Klasse aufsteigen.

Der in Spanien wohnhafte Argentinier bestreitet in diesem Jahr die Moto3-WM auf der Gresini-Honda. In Mugello stand er als Dritter zum zweiten Mal in seiner WM-Karriere auf dem Podest, in der Gesamtwertung liegt er aufgrund unbeständiger Leistungen und drei Ausfällen aber nur auf Rang 11.

«Ich bin sehr glücklich, Gabri für die nächste Saison verpflichtet zu haben und sein Moto2-Debüt mitzuerleben», erklärte Team Principal Edu Perales. «Er verfügt über großes Potenzial, wir können zusammen großartige Dinge schaffen», ist man bei SAG überzeugt.

Rodrigo bestätigte: «Ich freue mich, Teil dieses Projekts zu sein, besonders weil ich mich vom ersten Moment an willkommen fühlte. Man sieht den Ehrgeiz, in Zukunft gemeinsam großartige Dinge zu erreichen.»

Nach sieben vollen Jahren in der Moto3-WM erwartet er für seine Rookie-Saison in der zweithöchsten Klasse ein steile Lernkurve: «Ich fühle mich in der richtigen Position, um zu lernen und mich mit jedem Mal auf der Strecke zu verbessern.»