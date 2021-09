MV Agusta Forward: Marcos Ramirez ist fix für 2022

Das MV Agusta Racing Team hat für die kommende Moto2-Saison den WM-21. Marcos Ramirez engagiert. Der zweite Fahrer ist noch nicht bestätigt worden.

Das italienische MV Agusta Forward Racing Team von Giovanni Cuzari machte auch im dritten Jahr mit dem Eigenbau-Gitterrohrstahlrahmen keine Fortschritte, obwohl Simone Corsi mit Platz 10 in Aragón endlich wieder ein Lichtblick gelang.

Jetzt hat das Team aus Varese den Spanier Marcos Ramirez, der 2021 die Moto2-WM bei American Racing neben Cameron Beaubier bestreitet, als neuen Fahrer für die kommende Saison präsentiert.

Der 21-jährige Andalusier kam 2012 in den Red Bull Rookies-Cup, den er mit dem fünften Platz abschloss, um dann 2015 in der Supersport-WM zu landen, ehe er für 2017 einen Platz in der Moto3-WM bekam und 2019 bei Leopard-Honda mit zwei GP-Siegen starker WM-Dritter wurde. Teamkollege Lorenzo Dalla Porta gewann damals den WM-Titel. In der Moto2-WM hat Ramirez auf dem Sachsenring den siebten Platz erkämpft.

«Ich bin sehr froh, dass ich 2022 für MV Agusta Forward Racing Team fahren darf», kommentierte Ramirez. «Ich bin genauso ehrgeizig und entschlossen wie an meinen ersten Tag in der Moto2-Klasse. Das Team will unbedingt an die Spitze vorstoßen, diese Ambitionen haben mich beeindruckt. Aber ich habe noch fünf Rennen in meinen jetzigen Team vor mir und werde weiter 120 Prozent geben, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.»



Der zweite Fahrer bei Forward ist noch nicht bestimmt. Simone Corsi möchte bleiben, auch Manuel Gonzalez darf sich Hoffnungen machen.

WM-Stand nach 13 von 18 Rennen:

1. Gardner, 251 Punkte. 2. Raúl Fernández 212. 3. Bezzecchi 179. 4. Sam Lowes 127. 5. Canet 92. 6. Augusto Fernández 108. 6. Canet 103. 7. Di Giannantonio 101. 8. Ogura 95. 9. Schrötter 80. 10. Navarro 71. 11. Vierge 67. 12. Roberts 59. 13. Vietti 47. 14. Arbolino 40. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 20. 22. Lüthi 16. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 325 Punkte (Marken-Weltmeister 2021!). 2. Boscoscuro 135. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 463 Punkte (Team-Weltmeister 2021!). 2. Elf Marc VDS Racing Team 228. 3. Sky Racing Team VR46, 226. 4. Idemitsu Honda Team Asia 130. 5. Kipin Energy Aspar Team 126. 6. Liqui Moly Intact GP 120. 7. Federal Oil Gresini 113. 8. Petronas Sprinta Racing 88. 9. +Ego Speed Up 84. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 56. 12. American Racing 48. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.